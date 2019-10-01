蘇貞昌：南方澳大橋是老橋 加強全國橋梁維修

（中央社記者劉冠廷台北1日電）行政院長蘇貞昌今天表示，南方澳跨港大橋已21年，是老橋，一定會查究事故原因，且加強橋梁進一步的維修。交通部次長王國材也承諾會加強全國橋梁檢修。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，國民黨立委柯志恩上午在立法院施政總質詢時詢問，事故發生後，中央派哪些官員前往。

列席備詢的蘇貞昌表示，事故突然發生，第一時間就派搶救人員前往，軍方也已組成小組，包括進行水下工作的作業；交通部長林佳龍、內政部長徐國勇也已趕往現場。

宜蘭縣南方澳跨港大橋是國內唯一的單鋼拱橋，也是亞洲第一座雙叉式單拱橋，1日發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海。中央社記者張皓安攝 108年10月1日

柯志恩表示，今年2月監察院就針對全國的橋梁維護提出糾正，認為沒訂定課責，所以要求交通部與內政部改善；交通部當時根據監察院的糾正，決定要在網站公布橋梁評鑑結果，請問交通部是否做到。

交通部次長王國材說，交通都有在做，所有的老舊橋梁都納入資訊管理系統；針對今天發生的事件，他也說，南方澳跨港大橋是民國87年建造，算是比較老舊，除了林佳龍趕往現場，公路總局人員也到現場協助。

柯志恩表示，監察院指出，從民國106年開始，橋梁維護管理的績效有提升，整體維修率從66.1%上升到75.4%，也點出南投、彰化、雲林、花蓮的橋梁維修率偏低；雖然維修率提升，到仍未達百分之百，橋梁每天人車川流不息，要如何做到維修率百分之百。

蘇貞昌表示，南方澳跨港大橋已21年，是老橋，對於事故的原因，現場救人、善後外，一定會查究原因；也要更加強橋梁進一步的維修。

王國材說，全國的老舊橋梁很多，在維修上是危險的先做。但柯志恩說，南方澳跨港大橋並不是被列為危險的橋都斷了，這樣全國其他的橋梁，會讓民眾感到憂心，對此，王國材則承諾，會加強檢修。（編輯：謝佳珍）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海。消防署已成立南方澳跨港大橋斷橋中央災害應變中心，現場持續搜救中。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋（紅標處）1日上午驚傳坍塌意外。（圖取自Google地圖）

台灣主要橋梁斷裂紀錄 1986年12月1日 中興橋 （長期濫採砂石）

1999年9月21日 魚藤坪橋（九二一地震）

2000年8月27日 高屏大橋（碧利斯颱風）

2009年8月8日 霧台谷川大橋（莫拉克颱風）

2009年8月9日 雙園大橋（莫拉克颱風）

南方澳跨港大橋小檔案 跨距：長140公尺，寬15公尺

國內唯一的單鋼拱橋，也是亞洲第一座雙叉式單拱橋

設計單位：亞新工程顧問股份有限公司

承建單位：立永營造有限公司

淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺

鋼材：耐候性高強度低合金鋼

鋼板數量：1535噸

鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm）

樑架支承型式：750 T單向活動鋼支承

橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊

完工日期：1998年6月20日

工程造價：2億5仟萬元

第一漁港到對岸造船廠早年要繞一大圈，1976年搭建水泥駝背橋太窄過低，大船無法順利進出，漁船雷達天線通過也常碰觸橋墩，於是興建跨港大橋；大橋離海平面18公尺，解決大型漁船無法通行的困境，使南方澳漁港得以長遠發展。