南方澳跨港大橋斷裂 林佳龍：成立專案小組釐清

（中央社記者郭宣彣宜蘭縣1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋倒塌，交通部長林佳龍今天抵達現場後表示，關於事故調查，將成立專案小組釐清，同時，也會協助復原工作，現在以救人救災為先，盼用最快速度搶救。

林佳龍表示，國防部、農委會等單位全面投入搶救行列，盼能加速救援，且在行政院也成立災害應變中心，即便在颱風過後，災害應變中心仍維持運作，也投入救人救災的工作。

林佳龍說，有關於事故調查，交通部將成立專案小組釐清，同時，也協助復原工作。特別是，漁民擔憂在跨港大橋倒塌將影響工作，對此，也將初步協調農委會，在這段期間，補救漁民因災害無法工作的損失。

林佳龍指出，關於這起事故，也將同步進行調查，過去，針對跨港大橋曾委託宜蘭縣政府，由專業機構詳細檢測結構等，現在將調出檢測資料，釐清近年改善情況為何，若是因設計不良等原因所致，也會追究後續責任。

林佳龍強調，現在是救人救災為先，將與宜蘭縣政府一起努力，讓受困於民眾能在最快速度搶救。

媒體提問跨港大橋倒塌原因，不排除是最近有不少載重車路過所致。對此，林佳龍表示，關於事故原因，將邀集專家展開調查，要請大家不要先下結論，事發原因為何，一定深入查明，並給社會交代。（編輯：屈享平）1081001