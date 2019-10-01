南方澳跨港大橋坍塌影片曝光 橋體油罐車墜落壓漁船【圖輯】

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午斷裂崩塌，橋身壓毀漁船、多人落海，各單位投入搶救，現場滿目瘡痍。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

（中央社網站1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午發生坍塌，海巡署監視器錄下事發瞬間，畫面顯示一輛油罐車正經過橋上，就在即將通過時橋面崩塌，油罐車隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，海面也濺起巨大水花，多人落海。

南方澳跨港大橋倒塌 民眾直擊油罐車隨橋掉落

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭南方澳跨港大橋倒塌，壓毀3艘漁船，波及1台油罐車，造成多人受傷，林姓目擊者指出，看見要行駛過橋的油罐車跟著橋一同掉落，隨即起火。

宜蘭縣南方澳跨港大橋為蘇澳地區地標之一，今天上午9時許突然傳出橋梁斷裂。蘇澳鎮長李明哲今天接受電話訪問時表示，他人在現場，看見至少2艘漁船被壓毀，救護人員連忙搶救中，詳細漁船數量、受傷人數、事發原因仍待釐清。

林姓目擊者表示，當時他看到當時有輛油罐車要爬上過橋，大橋直接倒塌而油罐車恰好要行駛過橋，就跟著橋一同掉落，隨即起火。

宜蘭縣長林姿妙表示，已經馬上成立災害應變中心，消防局的人員陸上、海上全部進駐，現在已經開始急救，21個局處全部動起來，讓傷害降到最低。（編輯：謝雅竹）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，造成漁船受損、多人落海，國軍及消防等單位立即派員前往救援。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外，有漁工受困、多人落海，內政部動用各方消防人力，持續搜救中。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，造成船隻受損及人員受傷受困。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑油罐車落海壓到漁船起火，並有民眾掉入海中，海巡署艦艇趕赴現場，陸續救出受傷民眾。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋（紅標處）1日上午驚傳坍塌意外。（圖取自Google地圖）