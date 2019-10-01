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南方澳跨港大橋坍塌
南方澳跨港大橋10月1日傳出坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海。總統蔡英文表示，相關單位已動員所有力量搜救，盼各單位傾全力救人，將傷亡降到最低。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌9/10

南方澳跨港大橋坍塌 國軍趕赴現場馳援

最新更新：2019/10/01 12:10
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日驚傳坍塌意外，國防部長嚴德發已指示編組專案支援小組進駐。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日驚傳坍塌意外，國防部長嚴德發已指示編組專案支援小組進駐。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）

（中央社記者王承中台北1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天驚傳坍塌意外，國防部發言人史順文表示，國防部長嚴德發已指示編組專案支援小組進駐，開設前進指揮所，統合第三作戰區、海軍蘇澳港勤艇及水下作業隊兵力，主動協調縣府提供支援。

宜蘭縣南方澳跨港大橋上午驚傳坍塌意外，宜蘭縣消防局通報斷橋時疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海。

史順文表示，嚴德發已指示，立即由陸軍副參謀總長、陸軍副司令編組專案支援小組進駐，開設前進指揮所，統合第三作戰區、海軍蘇澳後勤支援指揮部港勤艇及水下作業隊等兵力，主動協調縣府提供支援。參謀總長沈一鳴、陸軍副參謀總長陳曉明已赴現場指揮救援。

史順文指出，目前第三作戰區工兵群開始整備M3浮門橋，勘查人員出發偵查。

海軍司令部表示，海軍蘇澳港大拖艇及陸戰隊M8艇已駛往大橋附近實施人員搜救。海軍蘇澳後勤支援指揮部成立救災小組赴現場救難指揮，蘇澳水下作業分隊7員攜帶潛水裝備赴大橋附近，下水搜救。基隆水下作業隊6員攜帶潛水裝備，於上午10時30分出發，前往支援搜救。（編輯：謝佳珍）1081001

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