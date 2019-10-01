南方澳跨港大橋坍塌 2船9人落海[影]
最新更新：2019/10/01 12:54
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外，相關單位已進駐因應。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日
（中央社記者劉建邦台北市1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，消防署表示，宜蘭縣消防局通報，「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海，搜尋搶救中。
宜蘭縣政府消防局通報，目前已救起7人，其中2人重傷1人意識模糊，持續搶救中。
因應南方澳大橋坍塌，台北榮總蘇澳分院已啟動緊急醫療救護，總院亦即刻派急診部災難醫學科黃獻顥主任帶領多名外科醫師前往支援，總院加護病房及燒傷中心已控管病床，保留給後送病人。（編輯：黃世雅）1081001
（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午發生坍塌意外，蘇澳鎮長李明哲表示，現場船主告訴他，被斷橋壓住的漁船仍有6名漁工受困，正搶救中。
李明哲表示，南方澳跨港大橋上午9時多通報坍塌，壓到3艘漁船，救出5名傷者送醫，但船主告訴他，漁船仍有6名漁工受困。
另外，橋上有一輛油罐車，隨之陷落，車子冒煙，但後來撲滅無礙。
消防署表示，宜蘭縣消防局接獲斷橋訊息第一時間即派員前往救援，中央災害應變中心也立即下令國搜中心派遣直升機進行空勘及協助救援，並同步指派協調官及基隆港務消防隊趕赴現場。
消防署表示周邊道路已經封鎖，救援行動進行中，呼籲民眾不要前往，避免影響救災。（編輯：陳清芳）1081001
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）
宜蘭縣南方澳跨港大橋（紅標處）1日上午驚傳坍塌意外。（圖取自Google地圖）
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌前的樣子。（圖取自蘇澳觀光旅遊網）
南方澳跨港大橋小檔案
- 跨距：長140公尺，寬15公尺
- 國內唯一的單鋼拱橋，也是亞洲第一座雙叉式單拱橋
- 設計單位：亞新工程顧問股份有限公司
- 承建單位：立永營造有限公司
- 淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺
- 鋼材：耐候性高強度低合金鋼
- 鋼板數量：1535噸
- 鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm）
- 樑架支承型式：750 T單向活動鋼支承
- 橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊
- 完工日期：1998年6月20日
- 工程造價：2億5仟萬元
- 第一漁港到對岸造船廠早年要繞一大圈，1976年搭建水泥駝背橋太窄過低，大船無法順利進出，漁船雷達天線通過也常碰觸橋墩，於是興建跨港大橋；大橋離海平面18公尺，解決大型漁船無法通行的困境，使南方澳漁港得以長遠發展。
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