南方澳跨港大橋坍塌 2船9人落海[影]

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外，相關單位已進駐因應。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

（中央社記者劉建邦台北市1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，消防署表示，宜蘭縣消防局通報，「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海，搜尋搶救中。

宜蘭縣政府消防局通報，目前已救起7人，其中2人重傷1人意識模糊，持續搶救中。

因應南方澳大橋坍塌，台北榮總蘇澳分院已啟動緊急醫療救護，總院亦即刻派急診部災難醫學科黃獻顥主任帶領多名外科醫師前往支援，總院加護病房及燒傷中心已控管病床，保留給後送病人。（編輯：黃世雅）1081001

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午發生坍塌意外，蘇澳鎮長李明哲表示，現場船主告訴他，被斷橋壓住的漁船仍有6名漁工受困，正搶救中。

李明哲表示，南方澳跨港大橋上午9時多通報坍塌，壓到3艘漁船，救出5名傷者送醫，但船主告訴他，漁船仍有6名漁工受困。

另外，橋上有一輛油罐車，隨之陷落，車子冒煙，但後來撲滅無礙。

消防署表示，宜蘭縣消防局接獲斷橋訊息第一時間即派員前往救援，中央災害應變中心也立即下令國搜中心派遣直升機進行空勘及協助救援，並同步指派協調官及基隆港務消防隊趕赴現場。

消防署表示周邊道路已經封鎖，救援行動進行中，呼籲民眾不要前往，避免影響救災。（編輯：陳清芳）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）

宜蘭縣南方澳跨港大橋（紅標處）1日上午驚傳坍塌意外。（圖取自Google地圖）

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌前的樣子。（圖取自蘇澳觀光旅遊網）