南方澳跨港大橋倒塌9人落海 國搜中心直升機救援[影]

（中央社記者陳俊華台北1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，國搜中心已派遣直升機進行空勘及協助救援，由於有9人掉入海中，國軍水下救助工作專案小組立刻前往救助，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇並趕赴現場。

消防署表示，宜蘭縣消防局接獲斷橋訊息第一時間即派員前往救援，中央災害應變中心也立即下令國搜中心派遣直升機進行空勘及協助救援，並同步指派協調官及基隆港務消防隊趕赴現場。

立法院會今天邀請蘇貞昌率內閣首長列席備詢。民進黨立委張廖萬堅關心南方澳跨港大橋坍塌的救援進度。

蘇貞昌答詢時表示，據宜蘭縣消防局通報，在9時34分南方澳跨港大橋斷裂，有車落海、漁船受損，已知9人掉入海中，立刻啟動救助機制，包括國軍水下救助工作專案小組、交通部長林佳龍也趕往現場。

蘇貞昌說，內政部動用各方消防人力，已知救起7人，相關人員還持續搜救中，第一時間要盡量減少損害；內政部長徐國勇本來是中央災害防救中心的指揮官，因為有颱風上午還鎮守現場，但現在發生這個事故，已經趕往現場；至於事發原因還不明，跨港大橋是西元1998年通車。

蘇貞昌表示，發生不幸事故，第一時間減少損害、救人為先，責任及相關情形後續會最快時間瞭解、查究。（編輯：林孟汝）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外。（民眾提供）

南方澳跨港大橋坍塌 衛福部啟動大量傷患機制

（中央社記者陳偉婷台北1日電）南方澳跨港大橋今天發生坍塌意外，造成船隻受損及人員受傷受困，衛福部醫事司長石崇良表示，宜蘭已啟動大量傷患機制。台北榮總也派災難醫學專家及外科醫師前往支援。

宜蘭縣南方澳跨港大橋上午發生坍塌意外，消防署表示，宜蘭縣消防局通報，南方澳跨港大橋斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，導致船隻受損及多人受傷。

衛生福利部醫事司長石崇良受訪表示，目前已知多人受傷，宜蘭已啟動大量傷患機制，衛福部已請羅東博愛和聖母醫院投入收治傷患，並由台北區緊急醫療應變中心密切關注相關醫療資源調度情形。

台北榮民總醫院也發布訊息指出，因應南方澳大橋坍塌，北榮蘇澳分院已啟動緊急醫療救護，總院也即刻派急診部災難醫學科主任黃獻皞與多名外科醫師前往支援。北榮加護病房及燒傷中心已控管病床，保留給後送病人。（編輯：張雅淨）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋（紅標處）1日上午驚傳坍塌意外。（圖取自Google地圖）

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌前的樣子。（圖取自蘇澳觀光旅遊網）

南方澳跨港大橋小檔案 跨距：長140公尺，寬15公尺

國內唯一的單鋼拱橋，也是亞洲第一座雙叉式單拱橋

設計單位：亞新工程顧問股份有限公司

承建單位：立永營造有限公司

淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺

鋼材：耐候性高強度低合金鋼

鋼板數量：1535噸

鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm）

樑架支承型式：750 T單向活動鋼支承

橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊

完工日期：1998年6月20日

工程造價：2億5仟萬元

第一漁港到對岸造船廠早年要繞一大圈，1976年搭建水泥駝背橋太窄過低，大船無法順利進出，漁船雷達天線通過也常碰觸橋墩，於是興建跨港大橋；大橋離海平面18公尺，解決大型漁船無法通行的困境，使南方澳漁港得以長遠發展。