港務公司：南方澳跨港大橋檢測未逾年限

（中央社記者汪淑芬台北2日電）宜蘭南方澳跨港大橋昨天發生斷裂坍塌，台灣港務公司今天表示，南方澳跨港大橋檢測並未逾期。

港務公司上午發布新聞稿表示，依據「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年。

港務公司表示，依照相關規定，南方澳跨港大橋在105年由宜蘭縣政府委託健行科技大學辦理檢測，港務公司依據檢測報告提出的建議，於民國106及107年，分別花費約新台幣400萬及600萬元改善，並於109年編列500萬元預算，辦理下一次檢測，並無逾越檢測年限規定。

交通部說，去年已將鋼筋、混凝土橋梁的檢測及補強規範，整合為「公路橋梁檢測及補強規範」，原則上鋼結構橋梁檢測頻率是2年1次，但管理機關可視情況調整，最長不得超過4年，主要取決於理機關對橋梁情況的判斷。

港務公司統計，所管理的橋梁有17座，包括南方澳跨港大橋在內有7座橋梁有對外開放，會定期檢測，有10座未對外開放的港區內橋梁，原本未檢測，現在也會納入定檢。（編輯：張銘坤）1081002