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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌3/22

南方澳跨港橋坍塌尚有漁民失聯 漁船主情緒崩潰

最新更新：2019/10/02 14:16
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，尚有2名移工疑似受困水中船艙內。江姓船主（前左）2日上午一度與妻子蹲在港邊情緒崩潰，盼搜救任務加速進行。中央社記者沈如峰宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，尚有2名移工疑似受困水中船艙內。江姓船主（前左）2日上午一度與妻子蹲在港邊情緒崩潰，盼搜救任務加速進行。中央社記者沈如峰宜蘭攝　108年10月2日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，尚有2名移工疑似受困水中船艙內。江姓船主今天上午因關心失聯移工安危，一度在港邊情緒崩潰，盼搜救任務加速進行。

南方澳跨港大橋坍塌，壓毀橋下的新臺勝266號、新臺勝366號與新臺勝33號漁船，這3艘漁船都是江姓船主家族所有。直到今天上午，仍有2名移工疑似受困水中船艙內。

江姓船主一度與妻子蹲在港邊情緒崩潰。「船給你破壞都沒有關係，我要的是人」江姓船主抱怨，今天上午現場政府有關單位根本都在開會，都沒有在搜救。他寧可救難單位將漁船全部破壞，這都沒有關係，希望大家幫忙找到2名失聯的好兄弟，他也可以向漁工家屬好交代。

江姓船主說，這些失聯或是已經罹難的漁工有的跟他一起出海作業已有12年，最短的也有6年，都是幫助他的人。昨晚，他見到被拉出的罹難漁工時都是粉碎性骨折，難過到說不出話來。

船主妻子表示，還是希望有奇蹟發生，畢竟這些外籍漁工都是遠從國外來打工，有很多家屬都靠這些船維持生計，希望政府趕快搜救。

交通部長林佳龍說，應變中心一直都有在搜救，昨天也派員下水，但有時因水中涉及安全，任何貿然的拖吊都有風險。今天有關搜救單位都已經進駐，他能體會船主迫切心情。應變中心開會歸開會，但搜救還是會加速進行。（編輯：李錫璋）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救進度2日凌晨持續進行，各式怪手與大型機具，進行清理漁網與船身木屑。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救進度2日凌晨持續進行，各式怪手與大型機具，進行清理漁網與船身木屑。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救小組成員2日凌晨持續進行任務，希望找尋失蹤移工下落。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救小組成員2日凌晨持續進行任務，希望找尋失蹤移工下落。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，2日上午發現第4名菲律賓籍移工遺體，移工同鄉朋友數度掩面啜泣。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，2日上午發現第4名菲律賓籍移工遺體，移工同鄉朋友數度掩面啜泣。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　108年10月2日
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