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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
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南方澳跨港大橋坍塌6/28

南方澳跨港大橋坍塌 蔡清祥：救人第一保全證據

最新更新：2019/10/02 17:01
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，法務部長蔡清祥2日表示，第一要務在救人，後續現場清理須注重證據保全。中央社記者劉世怡攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，法務部長蔡清祥2日表示，第一要務在救人，後續現場清理須注重證據保全。中央社記者劉世怡攝　108年10月2日

（中央社記者劉世怡台北2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌事件，法務部長蔡清祥今天說，第一要務在救人，後續現場清理須注重證據保全，宜檢完成4人遺體相驗，北檢派出2名營繕工程專長檢察事務官到場支援。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，造成6名移工失聯，已陸續救出4人，但均已罹難，今天下午再找到1人（罹難），仍有1名外籍移工失聯。

法務部下午與媒體茶敘，部長蔡清祥就南方澳跨港大橋坍塌事件，檢察機關相關作為，做出上述表示。

蔡清祥指出，處理原則，第一要務在救人，後續處理清理現場與航道的同時，注重證據保全，利用空拍機等科技設備進行攝影，強化證據蒐集。

蔡清祥說，南方澳跨港大橋坍塌事發時，他在立法院備詢，一得知消息後，立即經由行政監督系統，要求轄區宜蘭地檢署應即時掌握狀況及協助處理，宜檢檢察長余麗貞立即指派1名主任檢察官率同1名檢察官及2名檢察事務官趕赴災區現場；台北地檢署於當天下午指派2名具有營繕工程專長的檢察事務官到場支援協助蒐證。

蔡清祥表示，檢方全程參與現場召開災害處理會議，了解各單位對事件處理進度報告，並協調行政調查與司法調查為雙軌進行，另外會同交通部公路總局所召集的橋樑專家，學者到場共同現勘，期能儘快釐清事故發生原因，並積極進行後續調查。

蔡清祥指出，檢察官不間斷進行罹難者遺體相驗程序，目前已完成4人相驗，並由犯保協會同仁提供家屬相關協助，將全力調查本件事故，積極偵辦有無人為涉及刑責等情。（編輯：方沛清）1081002

地機族
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