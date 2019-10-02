南方澳大橋坍塌移工亡 去年才遇職災躺3個月

（中央社記者吳欣紜台北2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌目前導致外籍漁工5死1失聯，其中1名印尼籍漁工去年8月才遇職災，這次不幸罹難，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，每個漁工都相當不捨。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天發生坍塌意外，造成油罐車、3艘漁船受損及油罐車司機落海、多名人員傷亡，軍警消全力搶救受困外籍漁工，截至今天傍晚，仍有1名外籍漁工仍未發現。

其中，死亡的印尼籍漁工Ersona是宜蘭縣漁工職業工會的工會幹部，李麗華受訪表示，Ersona去年8月才因為在船上作業時遭到機械手臂砸傷而無法工作，躺在床上3個月，經復健後才重回船上工作，卻不幸遇到大橋坍塌意外而身亡，每個漁工都很不捨。

李麗華指出，Ersona是工會成員，他相當熱心，每到漁工工會活動，都常常可看到Ersona的身影，Ersona相當支持工會理事長，所以每次工會開會也都會親身幫忙準備開會需要的東西。

在其他漁工眼裡，Ersona也是個非常外向、活潑的人，更是許多移工眼中的開心果，常常會跟其他人開玩笑、打鬧。聽到Ersona不幸死亡，李麗華指出，昨天有漁工哭著說，「昨天早上才Ersona跟一起吃飯、聊天，沒想到發生這種事情」。

除了Ersona以外，這次罹難的一名菲律賓移工也是工會幹部成員之一，李麗華表示，雖然該名菲律賓移工的船長對他很好，給的薪水也很高，可是他仍認為自己必須幫助其他同鄉的漁工，相較於Ersona，他的個性比較內向，卻是默默做事、幫助會員，也很熱心。

李麗華指出，政府已經通知罹難移工的家人來台，工會後續也會協助移工爭取國家賠償。（編輯：陳清芳）1081002