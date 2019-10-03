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南方澳跨港大橋塌 港務公司：列管橋梁還有8座未檢驗
首頁 / 社會

闢建南方澳臨時航道 國軍馬不停蹄切割斷橋

最新更新：2019/10/03 09:43
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，國軍工兵與海軍，3日凌晨分4組持續在水下切割崩塌的南方澳大橋橋面護欄，預定闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。上午視線轉好，國軍闢建進度加速。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，國軍工兵與海軍，3日凌晨分4組持續在水下切割崩塌的南方澳大橋橋面護欄，預定闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。上午視線轉好，國軍闢建進度加速。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日

（中央社記者黃旭昇宜蘭3日電）南方澳大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，為讓港內漁船能進出，國軍今天凌晨馬不停蹄進行水下切割沉橋護欄，積極闢建安全航道。天亮後視線轉好，潛水員更是快馬加鞭作業。

南方澳大橋崩塌造成港口出入口受阻，為掃除南方澳漁港航道障礙，海軍水下作業大隊與工兵等，今天凌晨起持續在水下進行橋面護欄切割作業，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。

水面上的船艇也在港區海面不斷巡航，除掃除航道障礙，也為水面照明，加速切割作業進行。

今天清晨5時30分開始，漆黑的夜空逐漸轉亮，視線變佳，航道作業快馬加鞭進行。背著氧氣瓶的海軍水下作業大隊潛水人員，戴著頭盔式水下呼吸器，順著鋁梯進出水面，同袍則小心攙扶。

事故現場在今天上午7時後，逐漸忙碌起來。原本寂靜的前進指揮所，陸續有軍警、憲兵、救護醫療團隊，與宜蘭縣府災害應變中心人員進駐，維持交通與掌握進度。

輔助斷橋不要繼續傾倒的橋頂扣環，經過徹夜趕工，已經從橋的兩側焊接完成；橋梁中央垂掛的鋼索也已被側移到路燈桿旁，以免影響後續航道的試航計畫。

交通部政務次長黃玉霖2日晚間指出，若一切順利，今天就可順利開通臨時航道。（編輯：李錫璋）1081003

影片來源：中央社
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，海軍水下作業大隊3日進行水下橋面護欄切割作業，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。水面上以人力掃除航道障礙。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，海軍水下作業大隊3日進行水下橋面護欄切割作業，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。水面上以人力掃除航道障礙。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，為讓港內漁船能進出，工兵、海軍水下作業大隊分組徹夜進行水下切割沉橋護欄，闢建安全水道。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，為讓港內漁船能進出，工兵、海軍水下作業大隊分組徹夜進行水下切割沉橋護欄，闢建安全水道。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，國軍3日徹夜在水下切割橋面護欄，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道；待試航確定安全後，即可讓漁船進出港通航。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，國軍3日徹夜在水下切割橋面護欄，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道；待試航確定安全後，即可讓漁船進出港通航。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
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