300萬元現金案 陳明文妻子：單純遺失東西

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）民進黨籍立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金案。陳明文妻子廖素惠今天表示，這只是單純遺失東西，並引用托爾斯泰名言「上天有眼，暫時不語」，強調靜待司法調查。

嘉義縣立法委員陳明文妻子廖素惠日前在臉書發文指出，陳明文一個政治人物，在高鐵上忘了拿自己從家裡帶來的300萬皮箱，沒辦法想像還沒搭高鐵前，已經跑了半山區的行程，「回到家，拿了行李箱，隨扈幫忙拿到車內，奔向高鐵，檢察官也深入調查，高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿。」

廖素惠今天接受中央社記者訪問時表示，她臉書的貼文，都是觀察社會現象，有感而發。她以「縮時人生」為標題貼文，想問大家，在這失速、快速、加速的社會裡，想要過什麼樣的人生。

廖素惠強調，她只是寫出當天的過程，這只是單純的遺失東西，不必過多的揣測，並引俄國文豪托爾斯泰的名言，「上天有眼，暫時不語」，一切就靜待司法調查。

陳明文9月3日從嘉義搭高鐵北上，將一只裝有300萬元現金的登機箱，遺留在高鐵上，嘉義地檢署列「他」字案調查中。（編輯：謝雅竹）1081003