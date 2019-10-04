跨港大橋坍塌 罹難者家屬見遺體一度昏厥

宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，6名外籍漁工罹難。其中菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的妻子4日在宜蘭縣立殯葬管理所見丈夫遺體時因太過悲傷，一度昏厥，所幸已逐漸恢復意識。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年10月4日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，6名外籍漁工罹難。其中，罹難者Impang George Jagmis妻子今天在宜蘭縣立殯葬管理所見丈夫遺體時因過於悲痛，一度昏厥，所幸已漸恢復意識。

南方澳跨港大橋坍塌，造成3名印尼籍與3名菲律賓籍漁工不幸罹難，遺體都已送往宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）暫存，並由檢方初步相驗。

宜蘭縣立殯葬管理所表示，縣府已在員山福園成立「南方澳跨港大橋事故追思靈堂」，供死者家屬親友追悼，並提供適當場所供家屬休息。根據印尼籍習俗，靈堂不擺設亡者照片；菲律賓習俗部分，亡者也都採用一般生活照，目前尚未找到合適照片，因此追思靈堂目前只以名字牌位擺設。罹難者家屬使用員山福園內各項設施，都予以免費。

此外，印尼籍罹難者家屬因信奉回教，遺體原則上不會在員山福園火化，事後運送回國；菲律賓籍罹難者將在員山福園就地火化後，骨灰送回菲律賓，但最後一切還是尊重家屬決定。

在這場意外中，菲律賓籍罹難者Impang George Jagmis的妻子與小姨子今天上午搭機抵台後，就直奔員山福園處理死者後事，兩人神情憔悴，妻子更因見到丈夫遺體時，情緒崩潰，一度昏厥，員山福園當下緊急請救護車準備送醫，所幸她之後逐漸恢復意識及血壓，在員山福園暫時休息，沒有送醫。

新臺勝漁船船主江國隆說，6名罹難漁工有的跟他一起出海作業已有12年，最短的也有6年，都一起工作很久了。Impang George Jagmis來台工作已經12年，原本明年4月就可以返鄉與家人團圓，卻因這場突如其來的意外，魂斷異鄉。

此外，印尼籍罹難者MOHAMAD DOMIRI原定11月要回國結婚，婚假都已經請好了，不料也客死異鄉。（編輯：李錫璋）1081004