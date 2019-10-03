南方澳跨港大橋意外 期盼新橋繼續守護平安

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生倒塌意外，交通部長林佳龍抵達現場後表示，關於事故調查，將成立專案小組釐清，同時，也會協助復原工作，現在以救人救災為先，盼用最快速度搶救。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）有21年歷史的宜蘭南方澳跨港大橋意外坍塌，事故至今還是讓當地漁民無法相信，每天都會見到的、路過的地標竟毀了，如今只盼未來新橋永遠守護當地交通與漁船作業順利平安。

颱風米塔剛過境的1日清晨，南方澳港區內約500艘才剛躲避風浪的漁船，正要準備補給加油出港，不料卻在之後的幾個小時發生連當地人都不敢相信的災難。沒有強震、具有21年歷史南方澳跨港大橋居然就此坍塌，阻斷漁民出港作業，連帶也影響相關漁港生活、交通與觀光。

事發時，橋上一輛恰巧行經的油罐車隨著橋面摔落到地下，引發大火，當地義消第一時間抵達橋下救災時，有人大喊「起火是油罐車，危險，先撤退」經改以泡沫滅火後，天際黑煙逐漸退散，但事故現場地面還有港區海面，都是外溢出來的汽油直撲救災人員口鼻，久久不散。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日早上坍塌，中油證實，墜落碼頭的油罐車為中油所屬，油罐車司機胸骨、腿骨骨折，正在急救中。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，數艘漁船遭壓毀，並有民眾落海，現場搜救搶救中。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日

蘇澳區漁會常務監事林月英說，跨港大橋是漁民生活必經之處，意外發生後她收到相關現場照片時，起初還以為是網友惡搞照片，但經相關訊息查證後，簡直不敢相信橋就這樣瞬間垮了，連起雞皮疙瘩。

宜蘭縣消防局搜救員張坤瑋說，災難現場地面都是油汙，又滑又黏，執行救災一陣子後，頭都暈了，救災時更要長時間消耗體力，當下只靠腎上腺素支撐，回到家累到連裝備都不想整理，倒頭就睡。

為協助救災，把塌陷在水中的橋身殘骸拆除，以恢復當地漁民進出主要航道。這次軍方出動至少300多名支援兵力、水下作業裝備、M3浮門橋等，全力投入救援行動。

「船身附近有漁網在流動，小心不要被困住」國軍水下作業大隊等單位，在災後分組漏夜輪流進行水中橋身殘骸與被壓毀的漁船殘骸拆除作業，之後再將這些障礙物吊上。

執行任務的官兵表示，他們當時在夜幕低垂時，仍持續進行水中切割作業，終於在今天上午為漁民朋友清理出一條臨時航道，回想這兩天任務能讓漁民早日恢復作業，再怎樣辛苦都值得。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，為完成臨時航道開闢，海軍水下作業大隊2日接獲救災指示後，約下午4時前往斷橋處實施水下切割作業，讓受困的漁船可出港。（海軍提供）中央社記者游凱翔傳真 108年10月2日

南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，開闢安全航道，並於3日上午順利完成試航。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日

因斷橋事件受損3艘漁船的江姓船主說，事發後最擔憂的是受困在船艙內的6名移工，這些都是他過去一起共事多年的好兄弟，沒想到他們為了生活，竟然客死異鄉。船毀了沒關係，最捨不得就是好兄弟們已經天人永隔。

「各位漁民好，這是蘇澳區漁會電台，現在臨時航道已經開闢完成，如果要出港作業時，請依照管制動線通行。」被受困在南方澳漁港2天的500多艘船，今天上午陸續出港，行經事故航道的漁民撒下冥紙，祈求海上作業能平安順利；當地居民更盼望預定3年後完成的新橋梁能更安全、永續守護交通平安。（編輯：林沂鋒）1081003

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成油罐車被壓毀、多艘漁船受損及民眾落海，現場周邊水域也遭外洩油污污染，雖已緊急布設攔油索，但油污仍持續擴散。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日