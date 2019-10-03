南方澳斷橋阻出海作業 擬賠償漁船1億2千萬元

（中央社記者沈如峰、楊淑閔宜蘭縣3日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋1日崩塌造成人員死傷，也阻斷航道以致漁船無法出港捕魚，交通部長林佳龍今天下午表示，將要賠償510艘漁船共新台幣1億2000萬元。

林佳龍下午在事故現場接受媒體聯訪時指出，經過跨部會的討論，對於斷橋造成的漁民損失，以影響4天計算，估計有510艘漁船受阻，合計賠償1億2000萬元；至於被斷橋壓毀的3艘漁船，會另外賠償

農委會主委陳吉仲今天前往宜蘭，與交通部次長黃玉霖、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳區漁會理事長蔡源龍等人協調賠償漁船。漁業署下午在台北說明補償方式，是以漁船產值為每天每噸880元，再乘以漁船總噸數，作為每日補償金，未出港日數以4天核計。

農委會漁業署副署長王正芳說，協調結果還包括4項：1、漁筏及未滿5噸漁船以5噸計。2、因漁船吃水無法通過臨時航道，需拆除船上網具等設備才能通行者，經向蘇澳區漁會申請並完成拆除，每船補助3萬元。

3、移泊到商港區替代碼頭的漁船，加冰每支補助100元，直到航道恢復為止。4、 有關補助對象資格，限以最近1年內，自107年9月30日至108年9月30日止，有出海作業漁船，或108年10月1日前一週已經聘僱引進外籍船員、已加油、加冰整備出港者，或前一年船體維修（含主機）者。

有關航道疏通方面，王正芳說，上午已恢復部分漁港航道通行，讓漁民可以順利出海作業；另漁業署將持續追蹤外籍船員家屬來台情況，適時給予必要協助，也將持續關懷受傷之外籍船員，及協助漁民處理救助及補償事宜。

此外，漁業署代理署長張致盛前往羅東聖母醫院探視及慰問受傷外籍船員，致贈慰問金。王正芳重申，農委會感謝交通部、外交部、勞動部、衛福部、國軍弟兄、宜蘭縣政府、漁會及民間救難團體處理這次災難的付出。（編輯：陳清芳）1081003