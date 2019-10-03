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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
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南方澳跨港大橋坍塌1/31

南方澳大橋坍塌 專家：鋼索未納檢測致腐蝕斷裂

最新更新：2019/10/03 23:09
宜蘭縣南方澳跨港大橋發生坍塌意外，造成6名外籍漁工死亡、10多人受傷。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋發生坍塌意外，造成6名外籍漁工死亡、10多人受傷。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日

（中央社記者潘羿菁、許秩維台北3日電）南方澳大橋坍塌進入第3天，專家初步研判鋼索腐蝕是造成斷裂主因，但檢測範圍卻沒有包含攸關安全的鋼索，導致鋼索腐蝕斷裂，釀成悲劇。

台北市結構技師公會理事長婁光銘昨天到斷橋現場了解狀況，他說，從南方澳大橋結構來看，支撐拱面與橋台的鋼索涉及到安全性，理應在檢測範圍；不過從檢測報告可以看到，鋼索並未納入檢測項目，未有人及時修補焊接，初步研判鋼索腐蝕是造成斷裂主因。

另外，涉及到鋼索與結構體連結的焊道，同樣不在檢測範圍內，就無法得知鋼索與主梁連結強度是否產生疲勞；因焊道涉及到當初施工品質，都有待進一步鑑定。

值得注意的是，南方澳大橋斷橋事件在大陸也引起高度關注，大陸專家分析，前期是在大部分鋼索存在損失，當第一條鋼索鬆脫，內力重新分布導致剩餘鋼索無法支撐，造成連續斷裂。

交通大學土木工程系退休教授劉俊秀告訴中央社記者，南方澳大橋是由弧形主拱利用鋼索吊起橋面的重量，鋼拱承受壓力、鋼索承受張力，車子每天往返通過橋面，使鋼索承受大小不同張力的反覆作用，就容易產生疲勞破壞；當橋梁位於海邊時，受鹽害腐蝕較嚴重，鋼索就更容易斷裂。

劉俊秀指出，在設計鋼拱橋時，通常都會將「斷索」情況納入考量，也就是當其中一條鋼索斷裂時，旁邊兩條鋼索可一起承擔斷掉鋼索所受的張力，這樣就不會產生骨牌效應，導致鋼索一條接一條斷裂，最後結構全面崩壞。

劉俊秀提到，一般橋梁設計的年限為50年，但有時候可能受到環境因素影響，導致鋼索提早腐蝕，因此平常就要定期養護，透過目測或儀器檢測鋼索腐蝕的狀況並適時更換，才能保障橋梁的安全。

婁光銘呼籲政府，應該針對不同構造的橋梁訂定強制檢測範圍，才能確保橋梁結構安全無虞，避免憾事再度發生。（編輯：張良知）1081003

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