選舉無效案二審開庭 丁守中：上訴為維護制度公平

前國民黨籍立委丁守中去年參選台北市長落敗，隨後提起選舉無效訴訟，一審敗訴，二審4日開庭。丁守中說，上訴是為了追求及維護民主選舉制度健全與公平。中央社記者劉世怡攝 108年10月4日

（中央社記者劉世怡台北4日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，一審敗訴，二審今天開庭。丁守中表示，上訴不是為了他個人選舉輸贏，是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平。

丁守中庭後受訪指出，在庭上他向法官表示，他會上訴並不是為了他個人選舉輸贏，是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平，他做了20多年的立法委員，站在立法者的角度來看，中選會及北市選委會如果完全依照憲法、選罷法相關規定，克盡職責來辦理選務的話，根本就不會發生「一邊投票、一邊開票」混亂現象。

丁守中指出，一審時，沒有即時匡正中選會及北市選委會違法失職，卻為「一邊投票、一邊開票」現象合法背書，如果是這樣，將來民眾在下午3時50分去投開票所投票，就可排隊等著投票、也一邊看開票，這等於破壞民主基礎及選舉公平制度。

去年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會。

丁守中也聲請重新計票，驗票結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁守中提選舉無效訴訟，一審台北地院5月10日判決「原告之訴駁回」，判丁守中敗訴，丁守中不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

高院今天開庭，受命法官吳青蓉進行爭點整理，並確認兩造律師意見。

丁守中委任律師提出新的爭點指出，監察院7月5日提出有關九合一選舉調查報告，認定中選會未詳慮公投成案門檻降低，可能大幅增加選務並造成投票亂象，有重大違失因此糾正通過；其中包含北巿選委會轄下有419個投開票所違反設置原則。（編輯：謝雅竹）1081004