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國安局菸品案涉走私
國安局人員涉嫌違法走私菸品，調查局獲報，7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品。台北地檢署8月23日偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲等13人。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
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國安局菸品案涉走私1/35

私菸案 北院傳喚吳宗憲張恒嘉裁定變更居所

最新更新：2019/10/05 13:36
台北地方法院審理走私菸品案，5日傳喚被告吳宗憲（中）到庭。中央社記者林長順攝　108年10月5日
台北地方法院審理走私菸品案，5日傳喚被告吳宗憲（中）到庭。中央社記者林長順攝　108年10月5日

（中央社記者林長順台北5日電）台北地方法院審理走私菸品案，今天傳喚被告吳宗憲、張恒嘉到庭。2人在案件起訴後分別被調職到台北憲兵隊、士林憲兵隊，法官裁定變更居所地址到憲兵隊宿舍。

北檢偵辦私菸案，8月23日首波偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪嫌，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，均另行偵辦。

吳宗憲、張恒嘉在北檢偵辦期間被檢察官聲押獲准，起訴後移審台北地方法院。法官裁定2人各以新台幣100萬元具保免予羈押，並限制住居及限制出境，且不得與本件共犯及證人勾串犯罪事實。

吳宗憲、張恒嘉在交保後返回工作單位，法官為了確認兩人是否變更住居所，原本限制住居處分是否有變更地址的必要進行調查，上午傳喚兩人到庭。

吳宗憲庭訊時指出，案件起訴後，9月1日調派至中華路一段的台北憲兵隊，1個月大概輪值20天，上班期間住在宿舍內，休假回高雄住家。

張恒嘉則說，他被調派到士林憲兵隊，平時住在部隊宿舍內，休假到南港姊姊家或回高雄住家。

法官問兩名被告，為何地址變更未陳報法院。吳宗憲表示，他休假時都在高雄住所，都可以找到他。張恒嘉則說，他被調到士林憲兵隊時，以為是暫時的，3、4週後才確定，有跟律師報告。

法官審理後裁定，吳宗憲、張恒嘉居所更改為台北憲兵隊、士林憲兵隊的部隊地址，並諭知下次開庭時間為11月1日下午2時30分。

另外，公訴檢察官在開庭時表示，由於本案可能涉及國家機密，且另有案件偵辦中，若監察院向法院調閱資料，建議法院以不提供為宜。被告律師雖不認同涉及國家機密說法，但也表達反對法院提供卷證給監察院。（編輯：李錫璋）1081005

台北地方法院審理走私菸品案，5日傳喚被告張恒嘉（前左）到庭。中央社記者林長順攝　108年10月5日
台北地方法院審理走私菸品案，5日傳喚被告張恒嘉（前左）到庭。中央社記者林長順攝　108年10月5日
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