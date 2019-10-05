桃園客運2司機性侵女學生 上訴求緩刑遭駁

（中央社記者蕭博文台北5日電）吳姓和胡姓男子擔任桃園客運司機，結識有智能障礙的高職女學生，分別性侵多次得逞。一審判吳男2年徒刑、胡男1年10月徒刑，2人上訴求緩刑，高院今天駁回，維持原判。

台灣高等法院新聞資料指出，吳男因駕駛公車，認識時常搭乘該路線公車的被害女學生。民國103年間，吳男利用女學生因心智缺陷而不知抗拒的機會，與女學生發生6次性關係，其中5次是在女學生未滿18歲時。

胡男則因負責駕駛學生專用公車結識被害女學生，103年間與女學生發生4次性關係，其中3次是在女學生未滿18歲時。

吳男、胡男坦承犯行，一審桃園地方法院考量2人均與被害人母親達成協議，書立悔過書並捐款，被害人母親更表明願意原諒吳男，請求法院給真心悔過的人一個機會。

一審以犯罪情狀顯可憫恕為由減輕其刑，依對少年犯乘機性交等罪，判吳男2年徒刑，胡男1年10月有期徒刑。

吳男、胡男不服一審判決，上訴請求再從輕量刑、諭知緩刑。

二審高院認為，被告都已結婚、育有子女，卻不顧自身家庭責任及職業操守，所為危害社會風氣、公車司機形象，若再減刑將流於輕縱，有違公平正義，認為仍有執行刑罰必要，駁回上訴，全案仍可上訴。（編輯：方沛清）1081005