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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，共造成6死10傷。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌5/42

南方澳斷橋縣府辦彌撒追思 罹難者妻淚崩

最新更新：2019/10/08 13:46
南方澳跨港大橋坍塌，造成6死10傷悲劇，宜蘭縣政府8日舉辦彌撒儀式，菲律賓罹難者Impang George Jagmis的妻子（前左2）和Serencio Andree Abregana的妻子（右2）出席寫下祈福小卡。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月8日
南方澳跨港大橋坍塌，造成6死10傷悲劇，宜蘭縣政府8日舉辦彌撒儀式，菲律賓罹難者Impang George Jagmis的妻子（前左2）和Serencio Andree Abregana的妻子（右2）出席寫下祈福小卡。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月8日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣8日電）南方澳跨港大橋1日坍塌釀6死10傷悲劇，宜蘭縣政府今天舉辦彌撒儀式，2名菲律賓罹難者妻子到場追思，忍不住淚流滿面，令人鼻酸。

南方澳跨港大橋1日坍塌，造成3名印尼籍和3名菲律賓籍共6人罹難，其中3名菲律賓籍分別為44歲的Serencio Andree Abregana、29歲Escalicas Romulo Jr Ilustrisimo和47歲Impang George Jagmis。

宜蘭縣政府上午在蘇澳區漁會4樓大禮堂舉辦「彌撒心安活動」，結合天主教台北教區第十總鐸，以菲律賓天主教彌撒儀式舉行。

Impang George Jagmis的妻子和小姨子及Serencio Andree Abregana的妻子在相關單位陪同下出席，Escalicas Romulo Jr Ilustrisimo的家人則因趕辦護照，並未到場。

家屬除寫下祈福小卡外並獻上LED燭光，儀式過程中2名罹難者妻子淚流滿面頻頻拭淚，在場友人也開啟直播，讓無法到場的親友追思。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，「移工朋友就像家人，關懷不分國籍、不分你我」，今天送別的2名罹難者明天會回到故鄉菲律賓，縣府為了感念漁工，特地拍攝1分鐘的短片，以船東心聲感謝他們數十年來如家人般的陪伴，也期望用彌撒追思送他們最後一程。（編輯：李錫璋）1081008

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