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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，共造成6死10傷。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌1/44

南方澳斷橋橋拱拆除完成 重新開放港口

最新更新：2019/10/10 11:57
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌後，9日起展開約320公噸橋拱拆除作業，經24小時趕工後，10日上午10時終於完成並拖離，南方澳漁港重新開港，恢復讓漁船進出作業。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年10月10日
宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌後，9日起展開約320公噸橋拱拆除作業，經24小時趕工後，10日上午10時終於完成並拖離，南方澳漁港重新開港，恢復讓漁船進出作業。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年10月10日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌後，昨天起展開約320公噸橋拱拆除作業，經24小時趕工後，今天上午10時完成，當地漁港重新開港，恢復漁船進出。

南方澳跨港大橋1日坍塌後，橋身上半部約320公噸的橋拱及坍塌在水中的橋身路面，影響漁船進出。

為加速恢復航道、以利檢警蒐證調查，交通部等單位昨天上午調派萬噸級平台船「宏禹一號」進駐坍塌現場，暫時封港，並派員漏夜切割橋拱兩端，原本預定今天上午8時就可先將橋拱吊往附近的蘇澳商港暫時存放，供檢方調查，但因平台船在作業時出現問題，重新開港時間延到上午10時。

施工團隊表示，因平台船上2部大型吊車在吊運橋拱時，平台船稍有往前傾斜，為確保在拖離航行時安全，必須緊急在平台船後方灌水平衡，因此作業完成時間往後延2個小時。

交通部次長黃玉霖說，橋拱比原本預料的重量多了20公噸，因此拆拱時間稍有延後。作業完成後，施工團隊會確認橋下的臨時航道是否沒有異物，確保順暢，讓漁民通行。

他表示，接下來施工團隊將展開第二階段作業，也就是將坍塌在水中的橋身路面切除、運離，這部分還要與檢方與施工團隊進一步討論期程。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：李錫璋）1081010

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