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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，共造成6死10傷。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌6/46

南方澳斷橋拆除 鑽石鏈鋸試切橋面版

最新更新：2019/10/15 19:47
南方澳跨港大橋坍塌，台灣港務公司副總工程司沈光青表示，施工團隊正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割，經分析後，第一塊橋面版切割構件長14.5公尺，重量達100噸以上，預估最快16日可開始吊掛，整座斷橋將分成8到9段逐一切割，每1至2天切除一塊橋面版，10月底前將整座橋面版清除完畢。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年10月15日
南方澳跨港大橋坍塌，台灣港務公司副總工程司沈光青表示，施工團隊正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割，經分析後，第一塊橋面版切割構件長14.5公尺，重量達100噸以上，預估最快16日可開始吊掛，整座斷橋將分成8到9段逐一切割，每1至2天切除一塊橋面版，10月底前將整座橋面版清除完畢。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年10月15日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣15日電）南方澳跨港大橋坍塌，施工團隊今天以鑽石鏈鋸試切割橋面版，港務公司表示，最快明天、最慢17日開始將第1塊橋面版吊離，預估往後每1至2天可切除一塊橋面版。

台灣港務公司副總工程司沈光青下午接受媒體聯訪表示，繼昨天完成移除豆腐岬側Y型兩股各68噸鋼樑後，今天已清除豆腐岬側的橋面混凝土，並完成切割放樣及吊鏈安裝。

沈光青說，施工團隊正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割作業，經分析後，第一塊橋面版切割構件長14.5公尺，重量達100噸以上，預估最快明天可以開始吊掛，整座斷橋將分成8到9段逐一切割，每1至2天切除一塊橋面版，10月底前將整座橋面版清除完畢。

他指出，橋面版切割完成後會吊到平台船「宏禹一號」，待滿載再送到蘇澳商港8號碼頭置放。另外，將以原有橋面版洩水孔作為吊掛鍊條空間，不須再焊接吊耳，除可節省時間外，更可不受天候影響。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：方沛清）1081015

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