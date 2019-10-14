遭控未善待外籍漁工 蘇澳區漁會駁斥並要求道歉

宜蘭南方澳大橋斷裂崩塌事故讓外界關注外籍漁工在船上生活環境。圖為1日上午受影響無法出港工作的外籍漁工們在碼頭邊觀看救援行動。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣14日電）宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華日前指外籍漁工在船上生活環境差，船主未善待外籍漁工，引發漁民團體不滿，蘇澳區漁會今天舉行記者會，要求李麗華道歉。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，造成6名外籍漁工不幸罹難悲劇，外籍漁工權益也引起外界關注，李麗華日前接受媒體訪問表示，船上甚至沒有廁所，洗澡的空間也沒有，冬天也沒熱水洗澡等言論，引發部分漁民團體不滿。

蘇澳區漁會等單位今天舉行記者會，眾人高喊漁民要真相、要道歉、反霸凌。蘇澳區漁會理事長蔡源龍接受中央社電訪指出，今天訴求有3點，首先，6月的休漁期，不是像李麗華說的為了節省成本將外籍漁工送回仲介公司，船主都有照常給付薪資。

其次，蔡源龍指出，希望媒體應先求證再報導，最後呼籲李麗華出面和漁民座談，面對面溝通漁工問題，若是李麗華拒絕，漁民不排除發動抗爭和提告。

至於工作環境問題，蔡源龍表示，台灣船員和外籍漁工生活在一起，並非如李麗華說的只有外籍漁工住在船上，吃飯也是吃同一鍋飯，如果外籍漁工在母國的漁船工作，無論設備、生活環境等各方面比在台灣好，為何外籍漁工還要來台灣工作。

宜蘭縣漁業權益促進會理事長吳逢玉表示，他的船上有4名外籍漁工，由於印尼大多信奉回教不吃豬肉，為了照顧外籍漁工，每個月都會供應4箱雞蛋，讓漁工隨便吃，而且他現在看到雞肉也會怕，就連回到家都不敢吃雞肉。

李麗華接受媒體訪問表示，她沒有以偏概全只拿個案出來談，「我不是只有一個案例，漁工也不是只有一個人出來講話，怎麼會要我一個人來道歉，還要我一個人面對他們，這沒有道理」。（編輯：林治平）1081014