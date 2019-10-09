一條龍式盜採林木 檢警破獲山老鼠集團

山老鼠集團以「一條龍」式從盜採林木至銷贓一手包辦橫行於台東武陵山區；檢警歷經半年蒐證，日前會同台東林管處人員拂曉出擊，順利帶回以王嫌為首共10人。（保七總隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月9日

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣武陵山區遭山老鼠集團覬覦，以「一條龍」式從盜採林木至銷贓一手包辦，檢警歷經半年蒐證，查扣約300公斤珍貴牛樟木一批，涉案10人送辦，3名主嫌遭法院裁准羈押。

檢警調查，王姓犯嫌等人從今年初起便橫行於台東武陵山區，起先化整為零，各自竊取珍貴國有森林主、副產物，今年7月以後，竟圖謀珍稀林木資源，商議共組竊盜集團。

然而集團行動已被掌握，藉由林管處提供大數據盜伐熱點分析，檢警抽絲剝繭鎖定相關作案地點，並於勘查現場時人贓俱獲，逮捕正在鋸切牛樟木的一名犯嫌。

保七總隊第九大隊台東分隊長吳嘉文說，歷經半年蒐證，台東地檢署於日前指揮保七、台東縣警局刑警大隊、關山分局、台東分局等單位組成專案小組，會同台東林區管理處拂曉出擊，直搗賊窟，順利帶回以王嫌為首共10人偵辦，並查扣約300公斤珍貴牛樟木一批。

台東地檢署共計起訴犯嫌10人，3名主嫌均遭法院羈押。保七總隊第九大隊呼籲，國有森林是生態環境之本，為保護珍貴林木資源，政府已組成檢警林查緝平台，請民眾勇於檢舉不法。（編輯：李錫璋）1081009