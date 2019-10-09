統促黨非法集會爭議 警政署：地區責任制

（中央社記者黃麗芸台北9日電）統促黨月初在北車非法集會遊行，黨主席張安樂說事前已和北市警方協調好；台北市長柯文哲則說警政署會下指導棋。警政署今晚表示，警察機關處理集會遊行均採「地區責任制」。

中華統一促進黨10月1日在台北車站前廣場舉行「慶祝中華人民共和國建立70週年」非法集會，張安樂現身演講，經警方現場4次舉牌警告後解散，全案依涉違反集會遊行法送辦。

正當外界質疑此事處置失當之際，張安樂日前在臉書直播中表示，事前已和台北市警察局協調好，再度引發爭議。柯文哲今天受訪時表示，一切依法行政，但警政署會下指導棋。

對此，警政署表示，各地方警察機關處理集會、遊行活動均採「地區責任制」，由集會遊行主管機關考量周邊相關機關安全、交通狀況及維安顧慮等因素，優先調用所屬警力執行。

警政署說，若遇有警力不足情況時，才向警政署申請機動保安警力及相關行政支援。

警政署重申，對於任何治安事件，只有中央和地方警察機關同心協力、團隊合作，才能維護社會治安，完成警察任務。

台北市警察局中正第一分局10月5日也發布新聞稿說明，對於臉書「張安樂粉絲團」直播中稱與警方「喬好」10月1日在北車循例辦理活動一事，內容顯與事實不符，予以嚴正。

中正一分局說，統促黨於9月25日遞件緊急申請集會遊行，警依程序了解後於9月26日通知駁回申請，絕無其所稱「喬好」等情事。（編輯：管中維）1081009