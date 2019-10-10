向上溯源跨海偵辦 金門警方緝毒展成果

金門縣警察局10日發布今年掃毒成果指出，從年初到10月7日，查獲各類毒品案共94件97人次，另外查扣各級毒品近800公克。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年10月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣警察局今天發布今年掃毒成果指出，從年初到10月7日，查獲各類毒品案共94件97人次，其中更有多起個案屬赴台向上溯源跨海偵破者，查緝毒品成效與歷年相較，成績斐然。

金門縣警察局局長張國雄表示，金門縣地處離島，毒品泛濫問題雖不如台灣各縣市嚴重，但縣警局仍強力落實掃蕩毒品工作，維護無毒家園。

他說，經「緝毒專責小組」歷年強力掃蕩，轄內多數運輸、販賣毒品人口陸續遭法院裁定羈押或發監執行，毒品人口數、地區整體毒品數量及青少年涉毒案件都有下降趨勢。

縣警局刑警大隊進一步指出，金門轄內雖無製毒工廠，多數毒品來源都是從台灣地區購買，以人體夾帶或利用包裹郵寄方式到金門，因此向上赴台溯源斷根是縣警局查緝重點，也多有斬獲。

經過統計，縣警局各單位自108年初到10月7日，查獲各類毒品案總計94件97人次，其中包括犯行較重的運輸、販賣類型22件25人次；另外查扣各級毒品近800公克，其中更有多起個案屬赴台「向上溯源」跨海偵破者。

查獲的重大案件，例如7月8日刑大跨海溯源，偵破新北市李姓、郭姓藥頭販毒案，分別起出海洛因456.66公克、改造手槍1支及子彈10發等證物，同案並清查5名藥腳到案。

張國雄表示，境內緝毒及溯源雖初有成效，但製造、運輸、販賣毒品有暴利可圖，毒品集團雖遭破獲，仍有小型毒販前仆後繼，縣警局不鬆懈，持續擴線偵辦。（編輯：唐聲揚）1081010