少年打架就醫誤認尋仇 心慌開車擦撞多輛汽機車

宜蘭一間宮廟12日晚間聚集兩派人馬談判，雙方大打出手多人受傷，2名青少年在醫院發現對方人馬，誤以為要來尋仇，一時緊張開車失控擦撞路旁圍牆及汽機車。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月13日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣13日電）宜蘭一間宮廟昨天晚間聚集兩派人馬談判，雙方大打出手多人受傷，2名青少年在醫院發現對方人馬，誤以為要來尋仇，因一時緊張開車擦撞路旁多輛汽機車，警方啟動快打帶回20人偵辦。

警方今天表示，昨天晚間7時許接獲民眾報案，聖母醫院附近有輛自小客車擦撞路旁多輛汽機車後停下，警方到場後立即將駕駛游姓少年及乘客李姓少年帶回警局釐清案情。

警方初步調查，兩派人馬日前在KTV發生糾紛，昨天晚間相約在冬山鄉一間宮廟前談判，雙方一言不合大打出手導致多人受傷，分別各自前往聖母醫院和博愛醫院就醫。

肇事的2名青少年離開聖母醫院時發現對方人馬，誤以為要來尋仇，游姓少年因一時緊張，加上開車技術不純熟，不慎在南昌街失控擦撞路旁圍牆及汽機車。

警方同時啟動快打警力，運用優勢警力將相關涉案共20人等帶回警局偵辦，並查扣球棒、棍等器械，全案將依傷害罪、社會秩序維護法及少年事件處理法偵辦。（編輯：張銘坤）1081013