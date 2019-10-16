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荷蘭發現「隱世家庭」 男子衣衫襤褸稱9年未接觸外界
首頁 / 社會

新北轎車拒絕攔查衝撞警車 警開4槍遭逃逸

最新更新：2019/10/16 10:15

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市一輛轎車15日深夜被警方攔查臨檢時，駕駛拒絕下車接受盤查；警方破窗時，駕駛倒車衝撞巡邏警車。警方共開了4槍，但駕駛仍衝撞逃逸。警方說，將依監視器線索查緝追捕。

新北市警局保安大隊今天表示，保大第一中隊小隊長王文祥等3人，15日深夜11時許執行巡邏勤務，行經蘆洲區中正路時，發現一輛轎車形跡可疑欲上前盤查。

未料，轎車的駕駛逆向行駛且闖紅燈，由中正路左轉三民路開往成蘆橋後，下橋左轉疏洪北路直行。警方最後於成蘆橋下攔停該輛轎車。

警方也派出蘆洲警分局成州派出所線上警網，由邱姓警員騎機車於左前方支援。

警方說，轎車駕駛拒絕下車接受盤查，警方破窗欲拉出駕駛之際，駕駛卻突然倒車衝撞巡邏車。

在過程中，保大藍姓警員右手遭該轎車擦撞，不過並未受傷。在危急之際，藍姓警員朝轎車左後輪射擊3槍、成洲派出所邱姓員警射擊左前輪1槍。

保大說，警方開槍後，駕駛強行駛上人行道往八里方向逃逸。警方開槍過程，駕駛與員警都沒有受傷。警方在盤查執法過程中，危急時機正確用槍。警方將調閱監視器全力追查。（編輯：李錫璋）1081016

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