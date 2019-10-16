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愷他命製毒工廠藏民宅 3人羈押禁見

最新更新：2019/10/16 14:16
高雄地檢署16日表示，檢警日前在南投縣查獲一處藏身民宅的愷他命製毒工廠，當場查扣愷他命成品、半成品、原料及製毒器具一批。（高雄地檢署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月16日
高雄地檢署16日表示，檢警日前在南投縣查獲一處藏身民宅的愷他命製毒工廠，當場查扣愷他命成品、半成品、原料及製毒器具一批。（高雄地檢署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年10月16日

（中央社記者程啟峰高雄16日電）高雄地檢署今天指出，檢警日前在南投縣查獲一處藏身民宅的愷他命製毒工廠，查扣愷他命成品、半成、原料及製毒器具一批，逮捕3人經檢察官向法院聲請羈押禁見都獲准。

高雄地檢署日前接獲電信偵查大隊偵查第三隊情資指出，陳男等人藏身南投民宅製毒，於是指揮電偵隊及高雄港務警察總隊組成專案小組追查，經連日蒐證及監控，專案小組9日循線前往搜索，當場查扣疑似愷他命粉末18.42公斤、愷他命成品34公克、半成品1公斤、疑似愷他命原料83.23公斤及製造毒品器具一批。

專案小組同時逮捕陳姓、徐姓與張姓等3名男子，另在陳男的高雄市住處查扣愷他命127.38公克。

全案經雄檢檢察官趙期正訊後，認為陳男等3人涉嫌違反毒品危害防制條例犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及逃亡之虞，10日晚間經向法院聲請羈押禁見3人都獲准。（編輯：黃世雅）1081016

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