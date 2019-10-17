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首頁 / 社會

網友被檢舉造謠丟國旗照 警通知到案說明爆爭執

最新更新：2019/10/17 15:26

（中央社記者黃麗芸台北17日電）總統蔡英文發表雙十國慶演說，許姓男網友發圖文稱「被蔡英文們拋棄的國旗」，被網友向警方檢舉造謠，刑事局通知犯嫌到案說明卻爆爭執，全案移交花蓮縣警察局偵辦。

自由時報報導，總統蔡英文在雙十國慶發表演說，強調「中華民國台灣」是整個社會最大共識，不料有韓粉社團在網路上發出一張國旗塚照片，並寫「被蔡英文們拋棄的國旗」，故意連結政府在國慶日後亂丟國旗，不過有網友抓包出此照實為15年前的舊照。

經接獲民眾檢舉此案涉及造謠，刑事局依法送達通知書給涉案的59歲許姓男網友，但家住花蓮的許男卻在15日晚間於個人臉書發文及附上影片，指刑事局偵查員到他住處，稱他因涉嫌違反社會秩序維護法案件，依法通知到案說明。

許男當下不願簽收通知書，並回嗆警方妨害自由，直罵綠色恐怖，還說「本人有三長兩短一定是蔡英文幹的」，雙方現場爆發口角，但在警方一再苦勸後，許男才不情願的簽收通知書。

刑事局今天表示，許姓網友因涉及散布網路謠言，警方接獲檢舉後，依法要求他到案說明，但民眾態度強硬不願接受，全案已移交花蓮縣警察局偵辦。（編輯：張銘坤）1081017

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