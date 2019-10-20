更多編輯台推薦新聞：
影片／無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河
國際

影片／無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

一週大事／加泰隆尼亞示威延燒、彭政閔球員生涯結束
一週大事

一週大事／加泰隆尼亞示威延燒、彭政閔球員生涯結束

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市多間醫院傳竊案 警逮男慣竊送辦

最新更新：2019/10/20 11:57

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市北投區今年1至9月共發生19起醫院竊案，警方成立專案小組調閱監視器畫面追查，發現47歲吳姓男慣竊涉有重嫌，鎖定追緝逮回，他供稱缺錢花用才犯下數案，依法送辦。

台北市警察局北投分局今天召開破案記者會，偵查隊長吳漢中表示，日前受理民眾報案稱在醫院遭竊，經查轄內今年1月至9月共發生19件醫院竊盜案，受理後隨即成立專案小組偵辦。

經專案小組抽絲剝繭，擴大調閱周邊監視器追查過濾、發現，居無定所的慣竊吳男涉有重嫌，他涉及在5至8月進入轄內兩間醫院行竊4次，都先在醫院走廊觀察病房有無人在內，確定無人後就下手竊走病患、家屬的貴重物品和包包。

專案小組鎖定偵辦後，當吳男再次到醫院行竊時，隨即將他帶回警局偵辦，他供稱自己因缺錢花用，才隨機竊取財物變賣，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續追查是否還涉及他案。

北投分局表示，經鍥而不捨追查後，轄內19件醫院竊盜案件，目前已偵破14件，破獲率73.68%，將持續追查竊案，除與院方建立雙向溝通平台和宣導外，也加強醫院周邊巡邏密度及防竊勤務，以減少竊案的發生。

同時，提醒民眾到醫院就診要注意隨身攜帶的財物，病患及探病親友也可善用醫院附設的置物櫃並上鎖，讓歹徒無機可乘。（編輯：張銘坤）1081020

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報