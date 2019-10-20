北市多間醫院傳竊案 警逮男慣竊送辦

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市北投區今年1至9月共發生19起醫院竊案，警方成立專案小組調閱監視器畫面追查，發現47歲吳姓男慣竊涉有重嫌，鎖定追緝逮回，他供稱缺錢花用才犯下數案，依法送辦。

台北市警察局北投分局今天召開破案記者會，偵查隊長吳漢中表示，日前受理民眾報案稱在醫院遭竊，經查轄內今年1月至9月共發生19件醫院竊盜案，受理後隨即成立專案小組偵辦。

經專案小組抽絲剝繭，擴大調閱周邊監視器追查過濾、發現，居無定所的慣竊吳男涉有重嫌，他涉及在5至8月進入轄內兩間醫院行竊4次，都先在醫院走廊觀察病房有無人在內，確定無人後就下手竊走病患、家屬的貴重物品和包包。

專案小組鎖定偵辦後，當吳男再次到醫院行竊時，隨即將他帶回警局偵辦，他供稱自己因缺錢花用，才隨機竊取財物變賣，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續追查是否還涉及他案。

北投分局表示，經鍥而不捨追查後，轄內19件醫院竊盜案件，目前已偵破14件，破獲率73.68%，將持續追查竊案，除與院方建立雙向溝通平台和宣導外，也加強醫院周邊巡邏密度及防竊勤務，以減少竊案的發生。

同時，提醒民眾到醫院就診要注意隨身攜帶的財物，病患及探病親友也可善用醫院附設的置物櫃並上鎖，讓歹徒無機可乘。（編輯：張銘坤）1081020