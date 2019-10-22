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首頁 / 社會

租房引糾紛 台灣男子遭綁架虐打獲菲警方救出

最新更新：2019/10/22 12:11
一名29歲的台灣人因租房糾紛，在大馬尼拉遭中國籍和馬來西亞籍嫌犯綁架虐打，18日晚上獲菲律賓警方救出。圖為被害人遭虐打傷痕。（菲律賓警方提供）中央社記者陳妍君傳真 108年10月22日
一名29歲的台灣人因租房糾紛，在大馬尼拉遭中國籍和馬來西亞籍嫌犯綁架虐打，18日晚上獲菲律賓警方救出。圖為被害人遭虐打傷痕。（菲律賓警方提供）中央社記者陳妍君傳真 108年10月22日

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）一名曾在菲律賓離岸博弈公司工作的台灣人因租房糾紛，在大馬尼拉遭中國籍和馬來西亞籍嫌犯綁架虐打，家屬支付新台幣18萬元後報案，被害人已被菲律賓警方救出。

協助處理本案的駐菲代表處警政祕書王智勇說，被害人在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）擔任二房東，出租管理十多間公寓，主要租戶是在大馬尼拉工作的中國人，因與租客發生糾紛，數名租客向被害人要求退租並退回全額租金和保證金。

　　他表示，被害人16日在出租公寓遭嫌犯綁架，拘禁在附近一家飯店中。

王智勇說，嫌犯向被害人家屬勒索人民幣30萬元（約新台幣130萬元），被害人母親17日匯款新台幣18萬元後向台中市警察局第五分局報案。

他表示，經刑事警察局國際刑警科通報駐菲代表處，菲律賓國家警署獲報後出動反綁架小組（PNP-AKG）援救，18日晚上約10時救出被害人。

另據華文媒體「菲律賓商報」今天報導，菲律賓國家警署反綁架小組組長埃斯多摩（Jonnel C. Estomo）說，29歲的被害人張旭純（音譯）被綁期間遭虐打，中國籍嫌犯容嘉偉（音譯）、楊磊（音譯）和馬來西亞籍嫌犯唐𤌴宏（音譯）還拍下他們虐打被害人的影片。

菲律賓警方已逮捕3名嫌犯並依綁架及嚴重非法禁錮罪嫌將3人移送法辦。（編輯：韋樞）1081022

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