單親爸太累叫不醒 小二男童流浪趴睡公園

（中央社記者王鴻國新北24日電）穿短袖短褲校服的小二男童背著書包，日前凌晨瑟縮趴睡在公園座椅，幸遇員警巡邏帶回照顧，原來男童的單親爸爸工作太累熟睡，聽不見門鈴聲，直到今天上午才趕到派出所接回兒子。

根據公園內的監視畫面，可以看到凌晨空無一人的公園中，偌大公園籃球場旁的石桌椅處有小男童在寒夜中瑟縮趴睡，幼小身影很難引人注意，直到警察走近時，男童立即警覺背起書包，在警察陪同下離去。

三重警分局永福派出所警員翁定裕、廖天豪表示，他們日前執行巡邏勤務時，凌晨1時40分巡邏行經永福公園，才發現這名男童深夜趴睡，立即上前關心、了解。

一問之下才知這名國小二年級鄧姓男童因為沒有家門鑰匙，且因家中祖母重聽、父親熟睡，不論如何按門鈴、打手機都無回應，最後只好獨自走到公園歇息。

警方表示，入夜後氣溫陡降，看到僅身穿短袖短褲校服男童瑟縮趴睡，於是先帶回派出所休息，好讓男童溫暖身子並安撫情緒，待男童情緒穩定後才詢問住處並帶他至住處按門鈴，果然如男童描述，經多次敲門按電鈴後均無人回應。

員警就再把男童帶回派出所並吃些餅乾充飢，還買來盥洗用品給男童洗個澡，經簡單梳洗後就睡在派出所內。期間，員警多次前往男童住家查訪仍無功而返，直到上午8時才聯繫上睡醒的男童父親。

男童父親趕赴派出所接回兒子並向員警表示，因為是單親家庭，白天外出工作太過疲累，回家後就呼呼大睡，熟睡之際，完全沒有聽到兒子按電鈴及敲門，他不斷感謝警方的協助及暖心用心，才能讓兒子能順利平安回家，也強調未來不會再讓兒子流浪街頭。（編輯：李錫璋）1081024