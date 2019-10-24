監理所人員涉侵占稅費205萬 檢依貪污罪起訴

（中央社記者蘇木春台中24日電）男子卓國華在台中區監理所擔任書記期間，將民眾臨櫃繳納的稅費，利用系統作業流程漏洞，共計侵占新台幣205萬餘元，經內部調查後卓男向廉政署自首，檢方今天依貪污罪嫌起訴。

台中地檢署起訴書指出，男子卓國華自民國101年10月4日起至106年6月7日，擔任交通部公路總局台中區監理所書記，承辦稅務管理課窗口，負責稅費業務查詢及補單、自行收納款項收據申請及管理，違費收款及退款業務。

卓男在104年3月至106年5月間，在民眾臨櫃繳納汽機車燃料稅逾期罰款，及強制執行支出的費用時，利用職權登入稅費規費系統，先列印收據給繳費人，再登入系統修改收據作廢，並註記「車號錯誤」、「資料不符」、「車主申訴免繳」等不實的免繳資料，未將已收取的款項繳回，共計侵占新台幣96萬9504元。

卓男再利用監理所內部作業流程漏洞，臨櫃收取民眾繳納的罰緩後，登入系統登錄重複繳納、溢繳或符合免罰等規定，並改為現金退款，而未將收取的款項繳回國庫，共計侵占108萬1307元。

106年5月15日，監理所稅費管理課長審查卓男的臨櫃窗口結算報表，發現有多筆收據補發作廢，但與系統刪除的狀態不符，經詢問卓男，他辯稱操作有誤，卻逕自將異常案件金額繳回並結案，經監理所派員詢問案件車主，都確認有臨櫃繳款的事實。

卓男見事跡敗露，106年5月26日到法務部廉政署自首，查出涉及違費案1275筆，共計侵占205萬811元，經偵辦後移送檢方偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、案件紀錄與系統紀錄等證據，今天依違反貪污治罪條例罪嫌將卓男起訴。（編輯：謝雅竹）1081024