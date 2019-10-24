更多編輯台推薦新聞：
美食外送平台自律公約出爐 颱風天將調整服務範圍
生活

美食外送平台自律公約出爐 颱風天將調整服務範圍

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩
運動

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩

美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元
運動

美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

農會集貨場三星蔥遭竊 農民痛批沒天良

最新更新：2019/10/24 14:21
宜蘭三星地區農會萬富集貨場23日遭竊賊偷走共37箱、重約555公斤的三星蔥，市價約新台幣14萬餘元。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月24日
宜蘭三星地區農會萬富集貨場23日遭竊賊偷走共37箱、重約555公斤的三星蔥，市價約新台幣14萬餘元。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月24日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣24日電）宜蘭三星蔥價好物美成竊賊鎖定對象，三星地區農會萬富集貨場昨天發生遭竊賊偷走共37箱重約555公斤三星蔥，損失約14萬元，蔥農痛批「沒天良」，警方已鎖定對象將全力查緝。

一名潘姓蔥農今天向媒體表示，前陣子宵小大多到蔥田偷採，這次更大膽居然把整批清洗完畢且包裝好的三星蔥偷走，共有37箱、每箱15公斤總重約555公斤三星蔥遭竊，以目前每公斤200多元計算，損失約新台幣14萬元。

潘姓蔥農說，竊賊可能開著大貨車在一旁伺機而動，待農民將三星蔥運到集貨場交貨後離開空檔，趁四下無人約20分鐘，將整批蔥搬上車後迅速離去，這次自己被竊走3箱損失1萬多元。

「30多年來第一次」，三星地區農會總幹事謝志旭指出，粗估損失共14萬元，研判遭竊時間點落在昨天下午3時10分至3時30分間，竊賊應該很瞭解三星蔥的運輸時間，等農民交完貨後的短暫空檔偷走。

三星警分局表示，現已鎖定特定對象，將積極追查犯嫌到案，另外，警方也啟動「護蔥專案」加強派員巡邏，並配合農會時間加派警力戒護運送。（編輯：李錫璋）1081024

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報