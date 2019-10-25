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苗栗石虎監測相機竊案 2嫌遭羈押禁見

最新更新：2019/10/25 11:56
苗栗縣38台監測石虎野生動物紅外線相機遭竊，警方逮捕葉姓和黃姓2名男子涉嫌重大，檢警不排除仍有共犯因此聲請羈押，苗栗地院25日裁定2人羈押禁見。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　108年10月25日
苗栗縣38台監測石虎野生動物紅外線相機遭竊，警方逮捕葉姓和黃姓2名男子涉嫌重大，檢警不排除仍有共犯因此聲請羈押，苗栗地院25日裁定2人羈押禁見。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　108年10月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣38台監測石虎野生動物紅外線相機遭竊，警方跟監埋伏，逮捕葉姓和黃姓2名男子涉嫌重大，檢警不排除仍有共犯因此聲請羈押，苗栗地院今天裁定2人羈押禁見。

苗栗縣政府農業處與農委會特生中心，為監測石虎生態，在苗栗境內多條道路以及大安溪生態公園架設紅外線自動相機，其中有38台相機遭竊，苗栗縣警察局成立專案小組，調閱路口監視器畫面，於24日逮捕黃姓男子。

黃男對於相關案情避重就輕，警方認為光靠黃男一個人不可能在短期內竊取多部相機，加上部分失竊相機地點位處偏僻，竊嫌甚至會避開有自動回傳相片功能的機種，懷疑有其他共犯，果然又在新竹查獲葉姓男子涉有重嫌。

警方除了將2人帶回偵訊外，也在犯嫌住處和車內起獲空氣槍、捕獸夾、十字弓等器具，懷疑案情並不單純，檢察官24日深夜聲請羈押，苗栗地方法院法官上午開庭後，裁定2人均羈押禁見。（編輯：李錫璋）1081025

為監測石虎生態，苗栗境內多條道路及大安溪生態公園架設紅外線自動相機，其中有38台相機遭竊，警方跟監埋伏，逮捕葉姓和黃姓2名男子涉嫌重大，檢警不排除仍有共犯因此聲請羈押，苗栗地院25日裁定2人羈押禁見。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　108年10月25日
為監測石虎生態，苗栗境內多條道路及大安溪生態公園架設紅外線自動相機，其中有38台相機遭竊，警方跟監埋伏，逮捕葉姓和黃姓2名男子涉嫌重大，檢警不排除仍有共犯因此聲請羈押，苗栗地院25日裁定2人羈押禁見。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　108年10月25日
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