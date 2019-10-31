直播主之亂涉教唆開槍砸店 太陽會3成員落網

直播主連千毅與鄭又仁「直播主之亂」引發鄭又仁的寵物店遭開槍砸店，警方30日晚間在苗栗及高雄逮捕涉嫌教唆開槍的前太陽會苗栗分會長謝育全等3人。高雄市政府警察局刑事警察大隊31日說明案情。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月31日

（中央社記者程啟峰高雄31日電）直播主連千毅與鄭又仁「直播主之亂」引發鄭又仁的寵物店遭開槍砸店，警方昨晚在苗栗及高雄逮捕涉嫌教唆開槍的前太陽會苗栗分會長謝育全等3人。

9月中旬發生的「直播主之亂」引發高雄街頭一連中砸車、開槍砸店等街頭暴力事件，高雄檢警成立專案小組偵辦，9月19日至21日陸續查獲連千毅及鄭又仁等10多名涉案人，其中連千毅收押，鄭又仁以新台幣35萬元交保。

警方今天表示，專案小組經連月向上溯源追查，高雄市警局刑警大隊與刑事局南部打擊犯罪中心專案小組人員昨晚持拘票循線北上，在苗栗縣一家火鍋店逮捕謝育全及其太陽會蘇姓成員，當時謝、蘇兩男見大批警力，當場楞住，束手就擒。警方專案小組昨晚同步在高雄市逮捕另一名太陽會成員李姓男子。

警方調查，謝育全是苗栗地方聞人，也是太陽會苗栗分會前會長，去年九合一大選參選竹南鎮民代表敗選後，今年初被組織派來高雄插旗暫代太陽會高雄分會長，謝育全帶同蘇男南下高雄吸收組織成員，並與連千毅過從甚密。

警方指出，謝育全是引薦連千毅入太陽會的「大哥」，上個月「直播主之亂」時，謝育全也和目前在押的張姓保鏢兼司機南下高雄，協調連千毅與鄭又仁間的糾紛。

鄭又仁人馬9月中旬接連赴連千毅位在高雄市鼓山區倉庫滋擾砸車又開車撞倉庫，鄭又仁的寵物店19日也被開槍砸店，開槍的張男隨後向警方投案。警方於10月9日在高雄循線逮捕當時在寵物店開槍現場的林男及范男，林、范兩人目前在押。

警方調查發現，鄭又仁的寵物店被開槍時，謝育全、蘇男及李男都在連千毅鼓山區倉庫內，當時涉嫌在幕後教唆犯案。警方昨晚將謝育全等3人拘提到案，將深入調查釐清案情。

警方表示，全案偵訊後將依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。（編輯：唐聲揚）1081031

直播主連千毅與鄭又仁「直播主之亂」引發鄭又仁的寵物店遭開槍砸店，警方30日晚間在苗栗及高雄逮捕涉嫌教唆開槍的前太陽會苗栗分會長謝育全等3人，起出太陽會識別證物等，警方31日展示查扣證物。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月31日