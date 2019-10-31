男自稱鋼鐵韓粉恐嚇綠議員 陳秀寶報案譴責

自稱鋼鐵韓粉、住彰化鹿港的李姓男子揚言對民進黨議員不利，彰化縣議員、民進黨立委參選人陳秀寶（前左3）30日已報案；31日與民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富（前左2）等人召開記者會，要求國民黨總統參選人韓國瑜約束「韓粉」狂妄行徑，並譴責李男不當偏頗言論。（民進黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年10月31日

（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）自稱鋼鐵韓粉、住彰化鹿港的李姓男子揚言對民進黨議員不利，彰化縣議員、民進黨立委參選人陳秀寶昨天報案，今天再與縣黨部主委邱建富譴責李男言論，並籲支持者勿激化對立。

自稱住彰化縣鹿港鎮、正義鋼鐵韓粉的李姓男子近日在個人臉書說，如果民進黨議員敢在他面前拜票，「小心我要你們的命」。

由於李男自稱住鹿港鎮，又揚言針對民進黨縣議員，因此，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富今天與選區包含鹿港鎮的縣議員、立委參選人陳秀寶召開記者會，要求高雄市長、中國國民黨總統參選人韓國瑜約束「韓粉」狂妄行徑，也譴責李男不當偏頗言論。

邱建富指出，支持者勿激化對立或擴大事端，並希望警察機關迅速釐清實際狀況、主動重視參選人的人身安全；陳秀寶是民進黨立委參選人，勢必挨家挨戶掃街拜票，這種言論讓人心生畏懼，所以黨部必須站出來，提醒警政單位制止可能發生的血腥暴力，以端正選風。

李男貼文雖未指名道姓，但陳秀寶昨天晚間已向彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所報案「妨害自由」。

李男貼文雖未指名道姓，但陳秀寶昨天晚間已向彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所報案「妨害自由」。

鹿港分局表示，經過濾臉書訊息及相片，確認發文者是居住鹿港鎮李姓民眾，今天上午循線通知李男到案說明。李男發覺不妥，已自行下架相關爭議偏激言論，全案調查釐清後，以涉犯刑法恐嚇危害安全罪嫌，移請彰化地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1081031