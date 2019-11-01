涉直播主之亂3嫌 分遭聲押發監執行交保

（中央社記者陳朝福高雄1日電）直播主連千毅與鄭又仁引發的直播主之亂，涉案前太陽會苗栗分會長謝育全等3人遭逮，雄檢訊後今天凌晨聲押禁見謝男，另案遭通緝蘇姓男子發監執行，李姓男子新台幣10萬元交保。

今年9月間發生的這起直播主之亂，爆發高雄街頭一連串砸車、開槍砸店等街頭暴力事件，高雄地檢署指揮警方成立專案小組偵辦，陸續查獲連千毅及鄭又仁等10多名涉案人，其中連千毅收押，鄭又仁35萬元交保。

高雄檢警持續追查涉案幕後對象，向上溯源查出謝男等人涉案，專案小組前晚持拘票循線北上在苗栗縣一家火鍋店逮捕謝男與太陽會成員蘇男，於車上搜出印有太陽會標誌徽章、貼紙及1支伸縮警棍，同時專案小組也在高雄逮捕太陽會成員李男。

檢警調查，謝男是太陽會苗栗分會前會長，去年九合一大選參選竹南鎮民代表敗選後，今年初被組織派來高雄插旗暫代太陽會高雄分會長，也是引薦連千毅入太陽會的「大哥」，於直播主之亂時謝男也和目前在押的張姓保鏢兼司機南下高雄，協調連千毅與鄭又仁間的糾紛。

檢警查出，直播主之亂鄭又仁的寵物店被開槍時，謝男、蘇男及李男等都在連千毅鼓山區倉庫內，當時涉嫌在幕後教唆犯案。

警方昨天訊後，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

檢方漏夜複訊後，今天凌晨認定謝男涉槍砲、恐嚇等罪嫌，且有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見，蘇男因另案遭通緝，發監執行徒刑2年7個月，李男諭令10萬元交保，並於每週二、五晚間至高雄市警察局鼓山分局報到。（編輯：方沛清）1081101