床護欄夾死男嬰案 廠商及通路商連帶賠償440萬

（中央社記者劉世怡台北4日電）一名5個月大的男嬰4年前因卡進床與床護欄間縫隙而窒息死亡，男嬰父母興訟求償。高院今天認定床護欄欠缺安全性又沒有正確警告標示，判廠商、通路商等連帶賠償逾440萬元。

刑事部分，生產床護欄的聖嬰企業公司負責人潘永珠，去年12月底二審台灣高等法院依業務過失致死罪，判刑1年，已上訴最高法院審理中。

判決指出，住在基隆的一對陳姓夫妻，為避免雙胞胎兒女摔落，民國104年3月間向小丁婦幼兒童百貨公司購買床護欄，並將床護欄安裝床邊，但同年5月17日晚間，發現5個月大的兒子卡在床與床護欄之間的縫隙，因左胸腔遭外力壓迫而窒息死亡。

法院調查，床護欄由聖嬰公司生產、委由新亞億公司製造、小丁百貨向聖嬰公司進貨後出售；床護欄的適用對象，不應包含新生兒，或無法自行上下床的嬰幼兒，但這款床護欄竟標示為可使用於0歲起的新生兒，且未加註不得使嬰幼兒在無成人監督情況單獨使用等警語。

潘永珠主張，事故發生時，國內還沒制訂嬰幼兒床護欄的國家安全標準，他無法預見發生這起意外，案發時男嬰的口鼻、氣管有奶泡，應是溢奶窒息死亡，且男嬰父母任由男嬰獨處，導致男嬰陷入縫隙而無法及時脫困，男嬰父母也有過失。

法院指出，標準檢驗局已於105年6月8日制定「兒童用床邊護欄」標準，在滾動撞擊10次後，床墊與床護欄的縫隙不得超過40mm，但這款床護欄撞擊測試結果，縫隙為72mm，並不符規定。

法院指出，事故當下，國內雖未制定嬰幼兒床護欄的國家標準，但潘永珠仍負有避免或防止事故發生的注意義務，也就是說，潘永珠未盡善良管理人注意義務，使床護欄欠缺合理期待的安全性，且沒有做正確的警告標示，應負賠償責任。

法院表示，依據法醫研究所解剖報告，男嬰是因胸部壓迫而窒息死亡，死因可以完全排除是因嗆奶所造成，且男嬰在房間內睡覺，父母每隔15至20分鐘入房察看一次，與一般通常照顧方式無異，已善盡注意義務。

法院認定，事故發生原因在於床護欄欠缺合理期待的安全性，且沒有正確警告標示所致，判潘永珠、聖嬰公司、新亞億公司、小丁百貨連帶賠償男嬰的父母新台幣440萬5460元，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1081104