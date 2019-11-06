綠議員腦震盪提告傷害 劉德林：我才是受害者

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高市議會總預算案日前交付審查時爆發流血衝突。民進黨市議員林宛蓉今天到雄檢提告國民黨市議員劉德林涉傷害；劉德林反駁，自己縫了5針才是受害者，他也將對傷害人士提告。

林宛蓉上午在民進黨高雄市議會黨團10多名議員與律師等人陪同下，到高雄地檢署對劉德林提出傷害告訴，並由內勤檢察官受理調查。

高市議會總預算案交付審查10月31日進行，林宛蓉形容，這是高雄最黑暗的一天，民進黨議會黨團以和平方式，凸顯「沒有市長、沒有付委、沒有預算」立場，抗議高雄市長韓國瑜逃避議會總質詢，卻遭國民黨團暴力攻擊。

林宛蓉批評，捍衛台灣民主與高雄尊嚴，竟然遭劉德林暴力相向，導致腦震盪及雙膝挫傷。

她表示，自己以最卑微態度，要求韓國瑜在預算交付審查時，可以銷假1個小時來議會報告，沒想到國民黨團竟會用惡劣粗暴手段，勒住她的脖子，讓她無法呼吸，接著又用強壓重推方式把她壓倒在地，她一直喊不要碰我，但國民黨暴力並沒有停止。

林宛蓉說，劉德林事後甚至沒有表示任何歉意，連一通電話都沒有，真是太沒有人性了，所以她才到雄檢對劉德林提出傷害告訴。

民進黨高雄市議員李喬如也表示，國民黨團在議事廳用上格鬥方式，體型壯碩的劉德林竟然毫不手軟對女性林宛蓉勒頸強壓重推，導致林宛蓉腦震盪，且劉德林事後至今沒有表示任何歉意，她支持林宛蓉行使訴訟權。

針對遭林宛蓉提告傷害，劉德林接受中央社記者訪問時反駁，這起議會衝突顯示民進黨暴力本質，他自己也受傷縫了5針，對方是加害者，他才是受害者，將對相關人士提出傷害告訴。（編輯：洪學廣/李亨山）1081106