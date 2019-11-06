馬籍女遭男網友洗劫丟包陽明山 警逮3嫌

（中央社記者黃麗芸台北6日電）一名30歲馬來西亞籍朱姓女子來台旅遊，不料回國前夕遭認識的李姓男網友設局載往陽明山，由同夥埋伏搶劫朱女身上財物，得手新台幣30萬元，警方獲報後循線逮捕3嫌送辦。

台北市警察局北投分局今天舉行破案記者會，偵查隊長吳漢中表示，3日接獲一名馬籍朱女報案指稱，她來台旅遊購物，並結識一名台籍李姓男網友，卻在返國前夕遭李男設局載到陽明山行搶。

根據警方調查了解，朱女案發當天原要自行搭車前往桃園機場搭機離台，李男卻稱已代叫Uber為由，夥同1名黃姓男子駕車將她載到陽明山陽金公路馬槽橋處，該處早已埋伏另一名共犯林姓男子，2男隨即強行奪取朱女身上的包包、護照、手機及現金等財物。

朱女過程中因極力反抗逃脫，造成手腳多處挫傷，黃男及林男見狀隨即駕車離去，並將朱女丟包於荒郊野外，得手現金約新台幣30萬元。

北投分局隨即成立專案小組追緝，經循線追查、鎖定23歲李男、20歲黃男和林男等3人涉有重嫌，並於案發數小時後陸續查緝到案。

同時，在台北市士林區、新北市八里區一帶分別起獲遭強盜棄置的手機、包包和行李箱等贓證物。

李男供稱，網路結識朱女並得知其攜帶許多現金來台，所以才預謀策劃行搶；其中兩嫌已將強搶的24萬元償還賭債，另5萬元贓款則已尋回，全案詢後依強盜罪嫌移請士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1081106