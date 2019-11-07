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退休校長假宗教行騙 詐得金額上億元

最新更新：2019/11/07 00:38

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹地檢署今天表示，新竹縣退休校長彭春蘭與吳姓、林姓假靈媒共謀，假借宗教名義，向長者或罹患憂鬱症者行騙，得手新台幣上億元，新竹地方法院將3人裁准羈押禁見。

新竹地檢署指出，檢警接獲線報，彭春蘭從西元2015年退休後，聯合林姓與吳姓女子假扮成靈媒，以假宗教、真斂財詐騙被害人，而被害人多以長者與罹患憂鬱症患者為主。

檢方表示，彭春蘭會先主動接觸多名被害人，再由林女假扮成通靈者，自稱能改運的「程老師」、「方老師」，利用被害人年邁可欺或罹患憂鬱症，趁機詐騙。

檢方指出，3人合力詐騙被害人，以被害人有冤親債主，或預言被害人會有災禍等，要透過購買玉器珠寶等物化解。她們陸續向多名被害人詐騙，總計金額達上億元。

檢方表示，到吳女家中搜索，在屋內也發現所藏部分贓款，至於其他贓款則輾轉存放於吳女的多筆帳戶內，或購置不動產、金飾、玉器珠寶、名牌汽車等財物。

檢方訊後，認為彭春蘭與林姓女子等人涉犯刑法詐欺取財、違反洗錢防制法、銀行法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大，有羈押理由與必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方也傳吳女到案，訊後認為犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准，並持續追查有無其餘共犯。（編輯：林治平）1081107

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