高市議會總預算案審查流血衝突 藍綠議員互告

（中央社記者陳朝福高雄7日電）高市議會總預算案日前交付審查時爆發流血衝突。民進黨高雄市議員林宛蓉昨天提告國民黨議員劉德林涉嫌傷害。劉德林今天也赴雄檢申告民進黨議員李柏毅等3人涉嫌傷害。

高市議會10月31日於總預算案交付審查時發生爭議，多名議員掛彩，林宛蓉昨天到高雄地檢署控告劉德林傷害，以惡劣粗暴手段勒住她的脖子讓她無法呼吸，接著又用強壓重推的方式把她壓倒在地，造成腦震盪住院。

繼昨天在國民黨高雄市議會黨團召開記者會反嗆「做賊的喊捉賊」，臉部貼有紗布的劉德林今天也赴高雄地檢署控告民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅等涉嫌施暴，按鈴控告涉傷害罪嫌。

劉德林指「民進黨人數多時是人數暴力，人數少是行動暴力」，呼籲回歸理性，他表示，右前額縫了5針，右手挫傷、破皮，希望回歸正常議事規則，也希望藉由司法還原真相、導正視聽，也不排除之後對林宛蓉提告誣告罪。（編輯：謝雅竹）1081107