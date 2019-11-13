秘魯竊賊橫行北市犯4案 北檢起訴

（中央社記者蕭博文台北13日電）兩名秘魯籍人士在台北市犯下4起竊案，出境時遭警攔下並起獲贓物。台北地檢署今天偵查終結，依竊盜、加重竊盜罪嫌提起公訴。

北檢今天起訴的秘魯籍人士是Cordova Jaime Juan Francisco、Andres Manuel Gonzales Pachas，目前仍在羈押中。

台北市警察局大安分局接獲民眾報案，稱其在轄內知名連鎖咖啡廳內消費時，遭人竊走後背包，初估財物損失約有新台幣2萬多元，警方獲報立即組成專案小組。

經鍥而不捨偵辦、追查，專案小組確認涉案犯嫌為兩名秘魯籍人士，為防止他們潛逃出境，立即向檢方聲請拘票獲准並通報境管。

正當兩嫌擬於上月5日清晨出境之際，隨即遭航警局攔下並通報大安分局偵辦，現場起獲現金2萬餘元和市價20多萬元的2台知名品牌相機等贓證物，全案依涉嫌竊盜罪移送北檢偵辦，並經檢察官聲押獲准。

北檢調查，兩嫌自9月26日起，聯手在台北市松山機場、知名飯店、捷運站、咖啡廳行竊，得手現金、專業相機等，共有2名台灣人、2名日本人受害，兩嫌坦承犯行，今天向法院起訴。（編輯：張銘坤）1081113