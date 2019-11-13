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林間砍樹收集木材 男子慘遭壓死樹根下

最新更新：2019/11/13 15:36
苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊表示，13日凌晨接獲通報，竹南鎮四方牧場下方一處荔枝園有民眾被壓在樹下，立即派遣人車前往救援，到場時發現民眾整個人被壓在已遭鋸斷的樹根下，僅穿著雨鞋的腳部露出，現場評估無呼吸心跳且肢體僵硬，估計已死亡一段時間。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年11月13日
苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊表示，13日凌晨接獲通報，竹南鎮四方牧場下方一處荔枝園有民眾被壓在樹下，立即派遣人車前往救援，到場時發現民眾整個人被壓在已遭鋸斷的樹根下，僅穿著雨鞋的腳部露出，現場評估無呼吸心跳且肢體僵硬，估計已死亡一段時間。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年11月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣竹南鍾姓男子到山區砍樹收集木材，因深夜遲未返家，家屬會同警方前往協尋，赫見鍾男被壓困在鋸斷的樹根下明顯死亡，經消防隊動用器材拖出遺體。檢警將相驗釐清死因。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中指出，家屬昨晚11時許到派出所報案指稱，58歲鍾男白天外出至深夜遲遲未歸，擔心在山區伐木出意外，警方會同地主、鍾男妻子等人，前往竹南鎮崎頂里林地查看，先在路旁發現鍾男的自小貨車，循山徑進入林間不久，即在一棵龍眼樹根下尋獲鍾男。

苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊接獲通報，派遣人車前往救援，到場時發現鍾男整個人被壓在已遭鋸斷的樹根下，僅穿著雨鞋的腳部露出，現場評估無呼吸心跳且肢體僵硬，估計已死亡一段時間。

由於樹木體積及重量龐大，救難人員使用油壓頂舉器、墊塊、頂舉袋等器材將樹根撐起，以鋤頭挖開土石，再以長背板將男子遺體拖出

警方初步調查，鍾男已無工作，平日除種菜，也會外出收集木材，整理後作為木炭材料；地主則稱，因林間有些龍眼樹需砍伐整理，鍾男又有收集木材需求，便無償讓他處理，雙方並無僱傭關係。

警方今天報請苗栗地檢署相驗鍾男遺體，釐清死因。（編輯：李錫璋）1081113

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