因應高齡化 成年人指定監護人契約範本出爐

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭（圖）13日表示，因應高齡化，民法修正增訂意定監護制度，並已施行，讓成年人在意思能力還健全時可和他人訂定契約，進行意定監護，「意定監護契約參考範本」已出爐並可供下載。中央社記者劉世怡攝 108年11月13日

（中央社記者劉世怡台北13日電）民法修正增訂意定監護制度，6月21日施行，考量民眾對於意定監護契約書如何約定不甚瞭解，法務部邀集司法院等共同研商後，「意定監護契約參考範本」今天出爐並可供下載。

法務部今天下午與媒體茶敘，說明法律事務司業務；因應高齡化，民法修正增訂意定監護制度，並已施行，讓成年人在意思能力還健全時可和他人訂定契約，進行意定監護，執行雙方在契約範圍內的約定事項，契約的訂立或變更，應由公證人作成公證書才算成立。

法務部公布的「意定監護契約參考範本」，內容主要就意定監護之委任人與受任人的約定事項做規範，包括：委任事務的範圍、受任人執行職務應注意的事項、費用的負擔、受任人可為數人的執行職務範圍、報酬、受任人處分財產是否受須經法院許可的限制等事項。

但法務部也特別說明，意定監護契約為私法契約，基於契約自由原則，法務部公布的「意定監護契約參考範本」僅供參考使用，建議當事人在符合民法規定下，仍應依具體個案需求斟酌訂定相關條款。「意定監護契約參考範本」已置於法務部全球資訊網，歡迎民眾下載參考利用。

此外，法務部法律事務司司長鍾瑞蘭指出，就是否贊成調降民法成年年齡為18歲議題，已赴18所學校進行座談及問卷調查，學生880人調查結果，贊成為437人，不贊成為436人，其餘無意見，因此贊成與不贊成顯示為五五波。

鍾瑞蘭說，法務部對於修法態度是開放的，也特別強調選舉年齡部分的規定在憲法裡，憲法規定要20歲，因此民法修不修法，跟憲法是沒有關係的。（編輯：張銘坤）1081113