遭解除兆豐銀董事 蔡友才興訟勝訴確定

（中央社記者劉世怡台北13日電）前兆豐銀行董事長蔡友才不滿金管會藉紐約分行裁罰案，解除他的兆豐銀董事職務，提起行政訴訟。一審判決撤銷金管會解職處分，經上訴，最高行政法院今天駁回上訴，全案確定。

全案起因於民國105年8月19日，兆豐銀行發布重大訊息，表示兆豐國際商業銀行紐約分行未能有效執行防制洗錢遵循計畫，遭美國紐約州金融服務署（DFS）罰款1.8億美元。

紐約分行裁罰案曝光後，金管會介入調查，發現DFS在105年2月即向紐約分行提出金檢報告，指紐約分行未遵循反洗錢法令，紐約分行3月答覆DFS，被DFS認為漠視主管機關、態度輕蔑。

金管會認為，蔡友才擔任兆豐銀行董事長期間，即知紐約分行有可能遭DFS採取監理處分，卻決策失當、回復DFS信函內容陳述不實，依銀行法第61條規定，105年9月14日解除蔡友才兆豐銀行董事職務。

蔡友才不服提起訴願遭駁，進而提起行政訴訟。

一審台北高等行政法院指出，蔡友才自99年7月1日至105年3月31日擔任兆豐銀行董事長，但金管會解除董事職務時，蔡已非兆豐銀董事，早已無法行使董事職權，也無危害兆豐銀行健全營運的可能。

一審也指出，銀行法第61條的規定目的在於排除董事對銀行的影響力，使銀行營運重返正軌，應以銀行為管制處分主要對象，但金管會只以蔡友才為處分對象，無意對兆豐銀行進行管制，不符法規原欲達成的行政目的。

一審合議庭認為，金管會原處分雖以銀行法為法律依據，並作成高度管制而影響人民基本權的處分，但實際上並未寓有任何該法所欲實現的管制目的，難認該處分有何必要性，判決撤銷原處分及訴願決定。

金管會不服一審判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理；二審認定，原判決撤銷原處分及訴願決定，並無違誤，駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1081113