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汐止中正市場臨時工衝突 男涉嫌殺人未遂

最新更新：2019/11/16 18:51
新北市汐止區中正市場16日發生一起民眾互毆、刺傷案件，一名楊姓攤商臨時工遭另名廖姓男子刺傷胸頸，警方獲報到場將傷者送醫，涉嫌行凶的廖男目前已到案，將依法移送。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年11月16日
新北市汐止區中正市場16日發生一起民眾互毆、刺傷案件，一名楊姓攤商臨時工遭另名廖姓男子刺傷胸頸，警方獲報到場將傷者送醫，涉嫌行凶的廖男目前已到案，將依法移送。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年11月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市汐止區中正市場今天發生兩名男子糾紛互毆、刺傷案件，1名攤商臨時工遭另1名男子刺傷胸頸，就醫無生命危險。涉嫌行凶的廖男已到案，警方詢問後將以殺人未遂罪嫌移送。

新北市汐止警分局今天晚上表示，楊姓男子疑遭刀刃攻擊，造成胸部2處穿刺傷、頸部1處刀傷，緊急送醫急救後已經脫離險境，但仍無法製作筆錄。涉嫌的廖姓男子已經到案調查，將於詢問後以殺人未遂罪嫌移送。

廖姓男子（52歲）與楊姓男子（48歲）在市場起口角，兩人互毆扭打，廖姓男子涉嫌持利刃攻擊楊男，造成楊男的胸部有兩處穿刺傷，頸部被劃傷。

警方說，初步調查，兩名男子是賣魚販商、賣水果販商的受僱臨時工，偶爾至中正、公園路口的中正市場幫忙，彼此認識。

警方調查，兩人今天因故互毆後，廖男突然持利器攻擊楊男。攤商見狀趕緊報警，通知救護車將楊男送醫後暫無生命危險。

警方說，中午已將廖男帶回釐清事發原因，至於受傷楊男至晚間仍在醫院無法製作筆錄。將等派出所進一步詢問涉嫌行凶楊男後，將以涉嫌殺人未遂罪嫌移送。（編輯：張銘坤）1081116

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