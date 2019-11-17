男工程師誤信黃金買賣假投資 遭詐騙千萬

（中央社記者黃麗芸台北17日電）桃園一名林姓工程師在臉書結識張姓女網友而誤入「假交友結合假投資」詐騙陷阱，不到3個月遭詐騙新台幣近千萬元。刑事局提醒，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」原則。

刑事局今天發布新聞稿表示，近年投資詐騙有持續增加趨勢，統計今年1至10月財損金額「逾百萬元假投資」案件約達500件左右，又以詐騙管道「直接與人接觸」占56.1％最多，其次為「網路詐騙」占39.2％。

其中，「直接與人接觸」管道中，以「投資吸金最多」，介紹人多為被害人親友，且投資報酬率介於10％至20％間，加上通常有實體公司、不定期舉行座談會或開班授課，易使被害人相信而投入大量資金。

至於「網路詐騙」管道部分，以「假交友型」最多，被害人透過臉書（Facebook）或其他交友軟體認識對方，獲得投資海外基金、石油或合資賭場等訊息，進而匯款遭詐騙。

刑事局指出，桃園市一名具碩士學歷的林姓男工程師在今年7月底於臉書結識自稱張小姐的女網友，對方閒聊得知林男職業後，又再互加LINE帳號為好友，雙方密集通訊攀談一段時間後，張女便推薦林男下載某外匯交易手機APP，並聲稱可藉此操作香港一家黃金期貨公司黃金買賣和獲利。

林男聽信後，陸續從今年8月底至11月中旬匯出10筆款項至香港黃金期貨公司，投資總金額近1000萬元，他直到11月中擬將投資的黃金賣出轉為現金，卻發現APP帳號遭停權且該公司客服也無回應，張姓女網友也失聯，他才驚覺受騙上當。

刑事局指出，上述案例為「假交友結合假投資」常見詐騙手法，且常鎖定30至50歲、具大學以上學歷的受害者居多，呼籲民眾網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠錢又傷心，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線查證。（編輯：戴光育）1081117